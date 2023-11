/ROZHOVOR/ V B skupině I. B třídy to vypadá na přetahování Klášterce a Chlumčan o postup…

Brankář Dominik Karpíšek už v předchozím kole lovil ze sítě 16 gólů a pak si posteskl jaká to byla hrůza a čas musel tlačit očima, aby byl hororu konec. O týden později svůj smutný gólmanský rekord ještě o pět gólů „vylepšil“.

Spořický Vladimír Dobiáš ho překonal hned devětkrát. Pohled na zápis ukazuje, že se na to Jirkovské valilo jako v zákopové válce. Ve dvou duelech tak Dominik Karpíšek inkasoval 37 branek. Takovou statistiku ve sportu nabízí snad jenom házená. Jirkov v jedenácti podzimních duelech dostal 124 gólů.

„Máme na výpomoc trenéra z Libědic a bude probíhat zimní příprava pod jeho vedením. To znamená nabírání fyzické síly a sehrání se. Potřebujeme, aby se tým ustálil, aby každý věděl, kde přesně hraje a jaké jsou jeho povinnosti. Pokud budu mluvit za sebe, tak týmu odevzdávám sto procent a pevně věřím, že se to zlepší a budeme postupovat tabulkou vzhůru. Jsme super parta lidí a dáme do toho všechno,“ řekl jirkovský brankář Dominik Karpíšek.

Vysokou výhru si na závěr podzimu připsalo také strupčické béčko, které skolilo 8:0 Loko Chomutov. Jak vypadá tabulka skupina východ? Na prvním místě přezimuje celek Droužkovic, které s jednobodovým odstupem sledují kluci z rezervy Ervěnic-Jirkova.

V západní skupině chomutovského okresního přeboru si vedení udržel celek SKP Kadaň, který podzimem prošel s jedinou porážkou. Následuje ho mužstvo Radonic a Černovic B.