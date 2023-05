„Osobně se cítím skvěle. Zotavil jsem se z pár zranění a můžu makat naplno,“ hlásí Margolius, který s Rašovicemi pošilhává po postupu do I. B třídy.

„Postup by určitě byla krásná tečka za celou sezonou. Budeme se snažit a dáme do toho všechno. Prohra Března s Vilémovem nám určitě pomohla a myslím si, že nás to zase o něco víc nakoplo k tomu, udržet si tu první příčku v tabulce,“ uzavřel rašovický hráč, jehož celek vede tabulku s osmibodovým náskokem na druhé Březno, které o víkendu padlo 0:1 s Libědicemi.