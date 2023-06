Okres: Rašovice šlapou i v nadstavbě. Strupčické béčko dostalo K. O.

Rašovická jízda se přenesla z dlouhodobé části okresního přeboru Chomutovska i do nadstavby. Parta kolem kanonýra Václava Spurného vstoupila do vrcholné části sezony skvěle, když ve skupině o 1. až 4. místo vyloupila 6:2 Otvice na jejich hřišti. Do odvety, která se hraje v následujícím víkendu, si tak Rašovice nesou příjemný čtyřbrankový polštář.

Březno - Strupčice B, domácí hráči v zeleném. | Foto: Ladislav Chlíbek

