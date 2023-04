V okresním přeboru Chomutovska konkrétně ve skupině západ bude mít jarní sezona ještě grády. Fotbalisté mají za sebou dvě jarní kola, vedou Rašovice, které se hlásí o postup a druhé je s dvoubodovým odstupem Březno, které plánuje také do postupové tlačenky promluvit.

Víkendový zápas okresního přeboru FC Spořice B - FK Hrušovany, domácí hráči ve žlutém. | Foto: Ladislav Chlíbek

Oba nejlepší celky ve skupině úvodní dva duely zvládly. Rašovice vyřídily v prvním jarním kole Vejprty 7:1 a naposledy 4:2 venku Radonice. Pronásledovatelé z Března nejdříve složili jasně 10:0 Kláštereckou Jeseň a teď 4:1 rezervu Perštejna. „Vstup do soutěže hodnotím spíše kladně, zatím jsme vyhráli obě soutěžní utkání. I tak si ale myslím, že můžeme hrát ještě o dost lépe. Teď máme docela silnou marodku, ale věřím, že se to ase dá zpět do kupy,“ přeje si sedmnáctiletý útočník Března Milan Holeček.

Vedoucí celky, jak už bylo zmíněno, dělí dva body. Každé zaváhání tak může bolet. „Naháníme je. Je škoda, že nejsme před nimi, vím, že na to máme. Dramatické to ještě určitě bude, protože náš cíl je jasný – skončit první, což se nám také jistě podaří,“ burcuje mladý forvard.

„Stále sice máme co zlepšovat, ale zatím spokojenost. Mně osobně se střelecky daří, což je pro mě i pro tým určitě velice pozitivní. Vše ukáže čas, ale já věřím, že to dokážeme,“ uzavírá Holeček.

Situace ve druhé okresní skupině východ je o dost jasnější. Tam si jde tvrdě za postupem béčko Strupčic, které sice naposledy ztratilo bod za výhru po penaltách v Otvicích 3:2, ale na vrcholu tabulky má parádní náskok 14 bodů na druhé Černovice B, které ale mají zápas k dobru. Ve Strupčicích je letos v plánu slavit na dvou frontách – u rezervy postup do I. B třídy, u A týmu zase z I. B třídy do I. A třídy. Oba celky to zatím mají rozjeté skvělé.