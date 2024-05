Kadaň, která tabulku vede s náskokem pěti bodů sice začala skvěle a dostala se do vedení díky trefě Jančíka. Jenže to bylo po hříchu málo a do zbytku zápasu se už neprosadila. Vilémov do poločasu otočil a do změny stran šel s jednobrankovým vedením, které pak poctivě navýšil až k jasnému vítězství 6:1. Vilémov se posunul na druhou příčku tabulky právě za Kadaň.