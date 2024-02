A se poprávu vyhřívají na prvním místě tabulky okresní skupiny východ, když ve zmíněných jedenácti duelech devětkrát vyhrály a dvakrát odešly poražené. V celkovém součtu to dalo 26 bodů. Ale že byste poslouchali v kabině vzletná prohlášení o postupu do kraje? Ani náhodou.

„Tým jsme přes zimu neměnili, jen jsme získali jednoho mladého šestnáctiletého klučinu,“ vypráví hrající trenér Droužkovic Milan Campr. Když dojde na otázku k postupu, tak je zdrženlivý. Bod za Droužkovicemi je druhé mužstvo Ervěnic-Jirkova B.

Lídr z Eskápéčka cítí šanci na postup. Porveme se a uvidíme, zní z Kadaně

„Nepřemýšleli jsme nad postupem, i když vedeme tabulku. Já osobně tyhle ambice nemám. Zahráli jsem si krajské soutěže, kopal jsem krajský přebor. Kdyby došlo na lámání chleba, tak by záleželo na ostatních klucích, zda by si chtěli zkusit vyšší soutěž,“ poukazuje Campr. Celé to má jeden malý háček. A tím je droužkovické hřiště.

„V případě postupu bychom do něj museli investovat. Je to opravdu hřiště spíše na okresní soutěž, potřebovali bychom zavlažování a celé to více zkulturnit. Uvidíme co nám přinese jaro, já bych asi ovšem stejně přál, abychom pokračovali v povedených výsledcích,“ doplnil droužkovický kouč.