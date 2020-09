Na těžkém terénu v Albrechticích se hrál bojovný fotbal. Rozhodčí dokonce v poslední minutě vyloučil domácího gólmana.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Domácí měli hrůzostrašný vstup do dalšího utkání I. B třídy východ. Už v 8. minutě prohrávali 0:2 po brankách Lukeše. Naštěstí se jim podařilo poměrně rychle vyrovnat. Nejprve se po rohovém kopu hlavou prosadil Pipek a v 16.minutě vyrovnal sváteční střelec Berndt. Poté se hrál bojovný fotbal na těžkém terénu. Přesto do poločasu ještě jeden gól padl a postaral se o něj semilský Mazánek. Do šaten se odcházelo za stavu 2:3.