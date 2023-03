„Bude teď záležet na nás, jak se s jarem popereme. Přes zimu nám bohužel tři hráči odešli hrát vyšší soutěže a i když máme na soupisce velmi široký kádr, tak se před startem trochu strachujeme, zda-li dáme dohromady vůbec základní jedenáctku. Přesto ale věřím, že se dokážeme sejít a cílem bude se pokusit vyhrát celou okresní soutěž,“ hlásí strupčický kanonýr Ondřej Vrbka, který vládne tabulce střelců okresního přeboru skupiny Východ, když na podzim pomohl svému celku sedmnácti přesnými zásahy.

Jaká byla vůbec ve Strupčicích zimní příprava? „Zimní příprava byla spojená s A týmem. První půlka přípravy probíhala v hale, vždy dva dny v týdnu a od poloviny přípravy jsme k tomu přidali venkovní trénink na umělce ve Velebudicích v Mostě. Co se týká docházky na trénink, tak průměrně nás chodilo kolem deseti až dvanácti hráčů,“ poukazuje Vrbka, který už se bohužel nebude na jaře gólově nahánět se spoluhráčem Stanislavem Uhlířem, druhým mužem v pořadí střelců, autorem 14 gólů.

„Ten boj se Standou už nejspíš nebude vzhledem k tomu, že on je jeden z těch hráčů, kteří odešli hrát do jiného klubu, ale nikdy nevíte. Třeba se objeví na jaře jiný kanonýr a bude se chtít přihlásit o korunu. Mojí prací bude udělat vše pro to, abychom svém zápasy vyhráli bez ohledu na to, zda-li se trefím, nebo ne,“ usmívá se Ondřej Vrbka, který jaro se svým týmem rozjede v neděli doma s Loko Chomutov.

Víkendový program v okresním přeboru:

Skupina Východ: Hrušovany – Droužkovice (sobota, 15.00), Březenecká Chomutov – Spořice B (neděle, 11.30), Strupčice B – Loko Chomutov, Údlice B – 1. SK Jirkov, Černovice B - Otvice (všichni neděle, 15.00)