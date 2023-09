Strupčická rezerva hned na startu okresního přeboru ukázala, že letos bude opět kousat a okupovat horní patra tabulky. Strupčičtí borci v prvním kole cestovali do Jirkova a bylo z toho přesvědčivé vítězství 15:1.

Pěti přesnými zásahy se na tom podílel strupčický Martin Jaroš. Hosté začali Jirkov zpracovávat už po třech minutách hry, kdy skóre otevřel Zetka. V 9. minutě se Jaroš prosadil poprvé a do poločasu to stihl ještě třikrát. To už domácí fotbalisté ztráceli 0:7. Po obrátce stran přidal Jaroš pátou trefu a hned vystřelil do čela tabulky střelců.

Ve druhém kole letošní sezony Martin Jaroš nenastoupil a přesto Strupčice B doma přemohli nepříjemnou rezervou Spořic 4:2. Strupčice po dvou odehraných kolech nejnižší fotbalové soutěže vedou tabulku se šesti body a společně s Loko Chomutov a Droužkovicemi. Jen díky demolici Jirkova na startu mají nejlepší skóre. Budou i letos pošilhávat po postupu?

