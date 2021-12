Co se na litoměřickém okrese na podzim povedlo, co naopak ne?

Podzim se vyvíjel v podstatě dle plánu termínové listiny. Jsem rád, že i v těžké době covidu, se kterou amatérský sport bojuje nejvíce, se podařilo ji dodržet. Určitě se nepovedlo získat nové tváře do role rozhodčích, v tomhle je to aktuálně nejhorší za posledních 5 let. A v konečné fázi je největším škraloupem dva nedohrané zápasy dospělých; byly předčasně ukončené kvůli chování účastníků. To se opravdu vymykalo z normálního chování.

Co k těm dvěma zápasům lze uvést z pohledu předsedy okresního svazu?

Podle mě se na tom podepisuje určitá agresivita společnosti. Nechci teď předjímat, jaké budou mít ty dva zápasy rozuzlení, ale volám pro tvrdé postihy.

Postupovali sudí v obou případech správně? Mohli ukončit zápasy?

Chtěl bych vidět ty chytráky, kteří říkají, že nepostupovali správně, jak by takovou situaci řešili bez patřičných zkušeností. Určitě chápu a respektuji rozhodnutí sudích v této věci. Každý jedinec by měl nést zodpovědnost za své chování. To, co se dělo, určitě na fotbalové hřiště nepatří.

Jak se bude snažit svaz tohle chování zastavit?

Jak jsem již říkal - očekávám tresty na maximální hranici dle disciplinárního řádu. A to každému, komu se špatné chování prokáže. Vím, že to kluci v disciplinární komisi nemají jednoduché, ale věřím že rozhodnou spravedlivě, protože vždycky bude někdo křičet. V tomhle vyzývám každého - má možnost nám pomáhat; stačí se ozvat, protože lidí pro práci ve fotbale není nikdy dost!

Pojďme zpět k hodnocení podzimu. Co vás překvapilo? Třeba výkonnost nějakého klubu - ať už pozitivně, nebo negativně; divácké návštěvy; přístup klubů k opatřením covidu a tak podobně…

Určitě se najdou kluby, kde mě někdo překvapil. Sledujeme výkony napříč celým okresem a kategoriemi. Konkrétně mě ale nepřekvapil výkonností žádný klub, protože spíše vnímám u některých opravdu skvělou činnost od mládeže až po dospělé. Některé kluby měly povedená léta v minulosti, nyní prožívají těžší období. Věřím, že to zvládnou. Jsem velice rád za práci všech. Každý dobrovolník na okrese - od trenérů, hospodářů, hráčů a všech, kteří se kolem klubů točí, zaslouží náš obdiv, protože zvládnout tuhle těžkou dobu nebylo lehké pro nikoho. Jsem přesvědčen, že v klubech jsou funkcionáři na takové úrovni, že přístup ke covidu byl zvládnut na maximum. Divácká návštěvnost byla cítit, protože hlad po fotbale byl a bude. Fotbal je stále největší sport, který má proti jiným zastřešujícím organizacím opravdu živou základnu sportovců.

Co se vlastně stalo?

Prvním nedohraným utkáním byl 6. listopadu souboj Třeboutic s béčkem Křešic v IV. okresní třídě. V 75. minutě za stavu 1:0 pro domácí podle zápisu utkání autor jediné branky Ladislav Krch napadl v přerušené hře asistenta Michala Herolda, člena mužstva Křešic. Do nechutné přestřelky byl velmi aktivně zapojený i křešický Jaroslav Herman, velký škraloup vinou své agresivity má i samotný asistent. I oni řešili problém násilím. Po následné strkanici, do které se zapojila většina aktérů, hlavní sudí Martin Vágner utkání předčasně ukončil.



O týden později se hrál v okresním přeboru duel Libochovic s Podřipanem Rovné. Hosté vedli 2:1, v 79. minutě se ale hrubého nesportovního chování dopustil hostující fotbalista Radek Mejzr, když podle zápisu napadl v prostoru střídaček zezadu libochovického Radka Štora. Byla přivolaná záchranná služba a rozhodčí František Huml se rozhodl nervózní souboj ukončit.

Litoměřický okres je známý tím, že v něm působí velké množství klubů. Zeštíhlil se jejich počet po covidu? A zeštíhlil se počet hráčů?

Ano, u nás na okrese je velké množství klubů. Je otázkou, jak dlouho dokážeme tento trend udržet, protože když se podrobněji podíváme na to, kdo a jaké ročníky hrají soutěže dospělých, tak brzy bude problém. Ačkoliv se někomu nelíbilo naplnění dorostenecké soutěže družstvy z jiných okresů našeho kraje, tak mohu být spokojen. Máme dvanáctičlennou skupinu soutěže a rádi bychom jí nadále naplnili i v dalším ročníku. Je to o lidech. Tam, kde fotbal dělat chtějí, tam ho dělají a lidi mají. Příkladem je několik klubů, které již byly na pokraji ukončení, ale dnes jsou díky skvělé práci úplně jinde. Samozřejmě se vše odvíjí od financování; v tomto ohledu je potřeba sílit tlak na všechny složky rozhodující o financování sportu. Například finance na trenéry jsou dlouhodobě připomínkovaným tématem, tak snad nás někdy někdo vyslyší. Věřím v to, že úbytek družstev a hráčů bude minimální, že se nám podaří pracovat nadále fotbalově a prospěšně nejen pro Český fotbal.

Já slýchám, že těch klubů je moc, že hráčů tolik není…že si pak kluby jednotlivé hráče přetahují… Máš stejné zprávy?

Toto téma je vždy nejžhavější v období přestupního okna a je to logické, každopádně zastávám pravidlo, že bychom si měli pomáhat napříč celým okresem přeci jenom každý máme jeden cíl, a to hrát fotbal. Všechno je o dohodě, korektnosti a spolupráci nemám rád slovo přetahovat hráče pochopím například když je někde opravdový talent, který ve svém klubu již stagnuje a nemá díky své kvalitě kam se posunout tak logicky musí do klubu kde se opětovně může zlepšovat.

Někdo věří fámám. Třeba i tomu, že se jim po očkování nepostaví, zní z Bohušovic

Už jste naznačil, že máte velké problémy se stavem rozhodčích. Pojďme tuto problematiku rozvést.

Za posledních 5 let došlo k rapidnímu poklesu stavu základny rozhodčích. A to nejen na Litoměřicku. Určité problémy samozřejmě máme v počtu tolika utkání, které musíme zabezpečit. Stav sudích je ale opravdu alarmující. Volám po zvýšení efektivnější práce ve vzdělávání a v motivaci. Předseda a celá komise rozhodčích to určitě nemá jednoduché. Poslední roky tomu nepomáhá ani mediální obraz. Nikdo bohužel nenapíše, jaké jsou pocity těch kluků při zvyšující se agresivitě, protože společnost má rozhodčí zařazené pouze do škatulky svého názoru.

Co se změnilo na okresním svazu poté, co vede FAČR pan Fousek? Pozorujete nějaké změny k lepšímu? Ať už třeba investice FAČR do fotbalu, tak i chování klubů, hráčů, rozhodčích… Od změny si spousta lidí hodně slibovala…

Tak začnu asi Petrem Fouskem, který má můj obrovský respekt; uznávám ho nejen po diplomatické stránce, ale i z osobní zkušenosti. Kdybych měl říct na rovinu, co si myslím z pozice předsedy OFS, tak je úplně jedno, kdo na Strahově sedí, protože fotbal v okresech je primárně o dobrovolnosti, volném čase a úsilí. Proto je potřeba velké díky poslat hlavně všem lidem, kteří dělají v klubech našich soutěží. Bez nich by nebyl nikdo z nás. Ani já, ani Petr Fousek. Jinak nejde hodnotit něco, co se změnilo před půl rokem. Vše ukáže až čas. Za OFS Litoměřice jsme přesvědčen, že jedeme a pracujeme ve stejném duchu, jako jsme pracovali před Petrem Fouskem. Našim cílem je, aby fotbal bavil nadále co nejvíce lidí.