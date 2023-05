V Klášterecké Jeseni to v neděli bude krajina střelců. Poslední tým okresního přeboru Chomutovska skupiny západ přivítá vedoucí celek z Rašovic 17.00). Rašovičtí se netají postupovými ambicemi, v sezoně prohráli jediný zápas a nastříleli už celkem 104 gólů.

Rašovický fotbalista Tomáš Margolius. | Foto: archiv T. Margoliuse

Fotbalisté Klášterecké Jeseně se tak pořádně zapotí. V prostředku tabulky hrající SKP Kadaň naposledy vyfasovala od Rašovic příděl 0:9.

„SKP Kadaň? Věděli jsme, že to nebude lehký zápas. Kadaň v jarní části do té doby také neztratila ani bod. Byl to zápas plný faulů, emocí, ale i gólů. Hlavně ve druhém poločase, ve kterém jsme nastříleli sedm branek. Určitě jsme druhý poločas zvládli lépe po fyzické stránce,“ ohlíží se ještě k minulém víkendu rašovický Tomáš Margolius. Má radost, že start jara jeho tým zachytil zase nažhavený a připravený vítězit. „Vstup do jarní části bych zhodnotil jako velice povedený. Po třech zápasech máme plný počet bodů, ale ty nejtěžší zápasy nás teprve čekají,“ uvědomuje si Margolius, který na první jarní gól zatím čeká. Na podzim jich v rašovickém dresu vystřelil třináct.

„Osobně se cítím skvěle. Zotavil jsem se z pár zranění a můžu makat naplno. Sice se mi nepodařilo na jaře ještě skórovat, ale věřím, že se to brzy prolomí, třeba s Březnem,“ usmívá se Tomáš Margolius v narážce na druhý tým tabulky, se kterým se Rašovice utkají za týden doma.

„Postup by určitě byla krásná tečka za celou sezonou. Budeme se snažit a dáme do toho všechno. Prohra Března s Vilémovem nám určitě pomohla a myslím si, že nás to zase o něco víc nakoplo k tomu, udržet si tu první příčku v tabulce,“ uzavřel rašovický hráč.