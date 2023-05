„Začátek zápasu byl velice opatrný z obou stran dokud nepadla první branka. Poté Rašovice převzaly iniciativu a víceméně to byla hra na jednu branku. Bylo otázkou času, kdy padnou další góly. Kluci z SKP dodýchali a my, co jsme vystřídali, jsme měli za prvé dost sil a za druhé se projevila větší kondiční připravenost celého týmu, na které jsme během zimní přípravy zapracovali,“ popisuje Martin Bašus, který přišel do hry na druhý poločas a prosadil se v 51. a 82. minutě.