SK Málkov – TJ Slovan Vejprty A 1:1 pk 3:0 (0:0)

Branky: 92. Farář Martin pk. – 63. Hablawetz Petr. Rozhodčí: Kešner Miroslav, Kibal Radek, Dormiševová Eliška. ŽK: 2/1. Diváci: 50.

SK Málkov: Pavlovský Dominik – Sýkora Daniel, Hanuš Lukáš, Reif Zdeněk, Verner Aleš, Pojar Ionut Cosmin, Süssmilch Jakub, Farář Martin, Šroub Lukáš, Novák Jiří, Kopta Zdeněk.

TJ Slovan Vejprty A: Keil Tomáš, Domingos Samuel, Černý Radek, Bayer Pavel, Jenč Jakub, Pop Aleš, Jansa Jakub, Hablawetz Petr, Souček Lukáš. Keil Michal, Mlejnek Michael (88. Marančák Radim).



Oba týmy začaly odhodlaně. Tempo hry sice zrovna nebralo dech, ale nepochybně na tom měl svůj podíl i značně zdevastovaný terén. Odskok míče byl často nevyzpytatelný a to bylo znát i na kombinaci. Domácí byli aktivnější, hráli hodně po stranách a vytvořili si několik šancí. Už v první minutě chtěl gólmana hostů Tomáše Keila zaskočit vysokým lobem Jiří Novák, ale nepodařilo se.

Hosté o sobě dali vědět ve 12. minutě, jenže střele Lukáše Součka chyběla přesnost. Další náběhy domácích za obranu pak většinou končily ofsajdem. Do další šance se dostal Málkov v 18. minutě. To se odhodlal ke střele Lukáš Šroub. Jeho tečovaná rána však skončila v rukou gólmana. Zakrátko poslal do vápna pěkný centr Aleš Verner, ale Novák poslal míč vedle. Hodně blízko gólu byli domácí ve 23. minutě. Jakub Süssmilch šel sám na gólmana, ale překonat ho nedokázal.

Následovalo několik dalších útoků. Obrana hostů však pracovala tvrdě a domácí útočníky často zastavovala jen za pomoci faulu. Málkov zahrával během posledních deseti mnut prvního poločasu čtyři trestné kopy. Žádný ale branku nepřinesl. Jednou šel míč nad, podruhé sice míč vypadl Kielovi z rukou, ale neměl kdo dorážet. Krátce před odchodem do šaten se osmělili i hosté. Tvrdou střelu však Dominik Pavlovský vyrazil a poločas skončil bez branek.

Po návratu na trávník se obraz hry nezměnil. Domácí byli častěji u míče a vypracovali si další šance. Pěknou kombinaci předvedli už po dvou minutách hry, kdy Pojar Ionut Cosmin prošel po pravé straně až k hranici vápna a poslal míč na Vernera. Ten však zakončil nad horní břevno. Další útok domácích odvrátili hosté na roh, ale standardní situace tentokrát domácím nevycházely.

Hosté se v těchto fázích hry k ničemu nedostali. Až v 63. minutě zahrávali z pravé strany trestný kop. Aleš Pop poslal centr na zadní tyč, kde číhal Petr Hablawetz .Obrana ho neuhlídala a hosté šli do vedení. Gól probral nejen skupinu klábosících fanynek a fanoušků na tribuně. Domácí přidali na aktivitě. Tlačili se do útoku a hrálo se převážně jen na polovině hostů. Opět zahrávali řadu trestných kopů, ale domácím útočníkům chyběla přesnost při zakončení. Když už míč směřoval do brány, stál tam připravený gólman Tomáš Keil.

Nakonec se ale domácí gólu dočkali. Už v prodloužení se dostali k dalšímu útoku. Jejich průnik na hranici vápna zastavila obrana jen díky faulu a tak rozhodčí ukázal na značku pokutového kopu. Správnost jeho rozhodnutí potvrdila i čárová rozhodčí. Martin Farář penaltu bezpečně proměnil a rozhodl o tom, že se budou kopat další. První šel kopat Farář a opět proměnil. Hostující Aleš Pop trefil jen tyč. Úspěšný byl i Daniel Sýkora. Penaltu pak zahrával Jakub Jansa, ale Pavlovský ho vychytal. Ani třetí domácí hráč Jiří Novák nezaváhal a když ani Lukáš Souček Pavlovského neprostřelil, bylo o vítězi rozhodnuto.

