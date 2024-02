„Před dvěma lety, co jsem tým převzal, tak jsme udělali docela pokrok. Samozřejmě by se nám líbilo, kdyby to celé bylo korunované postupem do krajské soutěže, kde dříve klub působil,“ řekl Deníku trenér SKP Jan Hudák.

Omladili tým a dýchá se jim lépe. Co předvedou Ervěnice na jaře?

Ten si přeje ve stejném trendu jako na podzim pokračovat i v odvetné části soutěže. „Trénujeme s klukama dvakrát týdně. Jednou na umělce, jednou v tělocvičně. Čeká nás navíc zimní turnaj, kde to přetavíme do přípravných zápasů,“ popisuje Hudák.

Kadaň svou soutěžní skupinu vede s náskokem pěti bodů a zápasem k dobru před druhým mužstvem Sparty Radonice. „Jak už jsem řekl, postup by byl skvělý, ale musíme se dostat do baráže, nebo okresní nadstavby a uvidíme, jak na tom budou ostatní mužstva. Nemám přehled, kdo by rád postoupil nebo ne,“ dodal Jan Hudák, pro kterého začne s Kadaní okresní jaro v neděli 7. dubna v domácím duelu s Vejprty.