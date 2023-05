Možná se ochudili o pohár, o pohár vítěze okresního poháru Chomutovska, ale v očích i nefotbalových fanoušků neskutečně stoupli. Fotbalisté Vilémova o víkendu odehráli finále okresního poháru s Rašovicemi. Prohráli doma 1:7. Darda, výprask… ale co se za tímto výsledkem skrývá? Třeba obrovské Fair Play, také pomoc a sportovní rytířství!

Fotbalisté Vilémova při pohárovém duelu s Rašovicemi vybírali peníze na malého Mirečka, který přišel o rodiče. | Foto: TJ Sokol Vilémov

„Po domluvě se soupeřem, kdy se toto finále mělo uskutečnit po konci sezóny okresního přeboru, jsme nabídli, že finále odehrajeme v rámci 17. kola okresního přeboru, aniž bychom vyhráli kontumačně po konci sezóny, kdy nám soupeř psal, že nesestaví tým pro toto utkání. A my to chtěli odehrát na hřišti,“ vysvětlili vilémovští fotbalisté a otevřeli si hledí rozjetým Rašovicím. Kdyby to soupeři nedovolili, tak mohli mít pohár, jenže uznali, že pravda je na hřišti! A tam statečně čelili sokovi, který chce postup do krajské soutěže.

Stejně tak Vilémov využil pohárový víkend, aby pomohl malému Mirečkovi, který přišel o rodiče. V zápase s Rašovicemi uspořádal Vilémov sbírku – vybral 16 tisíc korun pro malého sirotka. Tento víkend přesáhl sport a Vilémov je pro mě vítězem.

