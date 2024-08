„Kluby si takové rozdělení odhlasovaly, probíhala k tomu také anketa. Přinese to i úsporu na dopravě, protože někteří nebudou muset cestovat daleko. Rozdělení proběhlo podle umístění v poslední sezoně,“ řekl Kamil Hespodárik z Okresního fotbalového svazu Chomutov.

Tato novinka bude mít také efekt v tom, že už na sebe nenarazí dva extrémně rozdílné kluby a nebudou tak divoké výsledky jako v minulosti, které více než fotbal připomínaly spíše házenou.

V okresní soutěži mužů bude proti sobě bojovat celkem osm mužstev a to Klášterecká Jeseň, Vejprty, Loko Chomutov, Otvice, Kovářská, Jirkov, Údlice B a Klášterec B.

„Je to zase něco jiného a jsme s takovým formátem spokojení. Uvidíme pak v průběhu sezony, jak to bude vypadat. Ono se pak může stát, že klubům to třeba nebude vyhovovat a pak by se mohl vrátit starý model,“ dodal Hespodárik.

Stejně jako v ostatním okresních soutěžích, tak i na Chomutovsku se občas řeší neukázněnost hráčů. „To je asi problém ve většině republiky a také nám se to bohužel nevyhýbá. Lidé nejsou moc tolerantní a pak vznikají problémy, které u nás musí řešit disciplinární komise,“ krčí rameny Kamil Hespodárik, kterého na druhou stranu těší stav rozhodčích. „Máme čtyři nové sudí, v tomhle ohledu jsme opravdu spokojení. Samozřejmě žádný učený z nebe nespadl, tak to ze začátku asi bude chtít i jistou míru tolerance od klubů, ale věřím, že to proběhne v pořádku,“ dodal Hespodárik.