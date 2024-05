„Kondice týmu je na dobré cestě, ale vždy je co zlepšovat,“ přiznal v rozhovoru Jiří Lanzendörfer, trenér 1. SK Jirkov, který má ale v klubu další funkce.

Naposledy jste proti Březenecké vybojovali dva body. Jak utkání hodnotíte?

Zápas proti Březenecké bych zhodnotil kladně. Hráli jsme přesně to, co jsme chtěli. Osobně si myslím, že jsme měli víc šancí a balón jsme měli na svých kopačkách. Bohužel jsme na začátku dvakrát propadli v obraně a rychle prohrávali 0:2. Dále jsme hráli naši hru a dokázali skóre otočit na 3:2. Po minutě ale ukázal domácí hráč Vrba své schopnosti a srovnal na 3:3. Penaltový rozstřel, kde nás podržel náš gólman David, jsme zvládli a máme dva body.

Jak jste zatím spokojený s průběhem sezony?

Podzimní část se nám hrubě nepovedla. Po domluvě s kapitánem Markem Postlerem, jsme se rozhodli, že od zimy začnu chlapy trénovat. Trénovali jsme celou zimu na umělce dvakrát týdně. Tři zápasy v přípravě jsme prohráli, proto jsem zkoušel najít nový systém a herní taktiku. Zbylé tři zápasy v přípravě jsme vyhráli.

Můžete popsat, jaká je aktuálně kondice celého klubu?

Kondice týmu je na dobré cestě, ale vždy je co zlepšovat. Máme mládežnické týmy, což je důležité. Máme starší žáky, od nové sezóny k nim přibude nově i dorost. Jsem moc rád, že Milan Karpíšek přijal moji nabídku a převzal jako hlavní trenér starší žáky a pomáhá mi s A týmem.

Od nové sezony vás čeká reorganizace. Myslíte si, že to okresnímu fotbalu na Chomutovsku pomůže?

Reorganizaci nového systému osobně vítám. Není tajemstvím, že se minulou sezónu 1. SK Jirkov poskládal zpět a přihlásil se do ročníku 2022-2023. Než se na sto procent sehrajeme, tak to chviličku potrvá. Pokroky vidím každým zápasem. Věřím, že v novém ročníku budeme schopní konkurovat soupeřům, kteří s námi spadnou do nižší soutěže.

Thriller jako v Hollywoodu rozsekl Schreiner. Chomutov klepe na bránu třetí ligy

Vy jste prozradil, že jste trenér mužského týmu. Máte ještě v klubu další funkce?

V týmu vykonávám více rolí. V první řadě působím jako trenér A týmu, šéftrenér mládeže a správce areálu. Za důvěru bych rád poděkoval předsedovi klubu, Petru Urbanovi, který mě podporuje. U týmu jsem přes dva roky.

To vám asi zabere hodně času, ne?

(smích). Mám být upřímný? Na hřišti trávím každý den a pokud se stane, že nejsem přítomen, tak jsem i tak na telefonu, ale teď mi s tím pomáhá krajní záložník Honza.

Jak celkově vnímáte budoucnost amatérského fotbalu? Kluby spíše bojují o holé přežití.

Byl bych rád, kdyby byla budoucnost amatérského fotbalu lepší, ale všichni víme, že některé kluby skončí. Buď kvůli nedostatku financí nebo sponzorům. Pak je tady druhý, zásadnější problém. Kluby nemají hráče nebo se jim rozpadnou mládežnické kategorie. Rád bych se mýlil.

Nespolupracujete s nějakým klubem z okolí?

Ano, spolupracujeme s klubem ze stejné soutěže. Přeju si, aby se udrželi v okresním přeboru i nadále. Jedná se o tým SK Libědice. Naše spolupráce přišla nečekaně minulý rok v létě. Oslovil mě trenér Libědic, Jan Tůma, který mi poskytl pět hráčů a doplnil tak naší sestavu na jaro. Zimní přípravu jsme měli společnou, ve které nám trenér i hráči Libědic předali potřebné zkušenosti. Díky tomu jsem poznal i nové lidi z jeho týmu. Takže Honzo a Milane, děkuji vám. (úsměv)