„Tolik obdržených gólů je hrozný pocit, ale snažím se po každém gólu na to nemyslet a pořád ze sebe vymáčknout maximum a tak i podpořit tým i když výsledek je, jaký je. Je pravda, že při takovém výsledku tlačím čas očima, aby byl co nejdříve konec, ale pořád se snažím to dochytat důstojně,“ popsal Deníku po posledním víkendu Karpíšek.

Jirkov protočil v probíhající sezoně tři brankáře – Vojtěcha Malého, který hned na startu vyfasoval 15 gólů v předehrávce se Strupčicemi, pak Denise Lípu a Dominika Karpíška. V deseti zmíněných zápasech Jirkov inkasoval dvouciferně hned v šesti případech. Na rekord Klášterecké Jeseně z loňského roku ještě nedosáhl, když klášterecký celek dostal výprask 0:23 od Rašovic.

FOTO: Mladší žáci Teplic zničili Chomutov a potvrdili své vedení v tabulce

„To, že se nám nedaří má více příčin. Jednou z příčin je to, že se ten tým v podstatě pořád dává dohromady. Přišla spousta nových a mladých lidí, některé jsou hodně šikovní, ale chybí nám ta sehranost a komunikace při zápasech. A za druhé jsou i tréninky. Na tréninku každý ví, co má dělat, ale při zápase jakoby každý ztratil hlavu a úplně se to herně rozpadne,“ popisuje brankář Karpíšek.

Jirkovští kluci samozřejmě nechtějí být za otloukánky a povinnou položkou v kolonce soupeřových bodů a gólů. Jak z toho ven?

„Máme na výpomoc trenéra z Libědic a bude probíhat zimní příprava pod jeho vedením. To znamená nabírání fyzické síly a sehrání se. Potřebujeme, aby se tým ustálil, aby každý věděl, kde přesně hraje a jaké jsou jeho povinnosti. Pokud budu mluvit za sebe, tak týmu odevzdávám sto procent a pevně věřím, že se to zlepší a budeme postupovat tabulkou vzhůru. Jsme super parta lidí a dáme do toho všechno,“ burcuje Dominik Karpíšek.