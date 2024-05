„Zápas vzhledem k postavení v tabulce ze začátku tak snadný nebyl. Soupeř dokázal po našem prvním gólu srovnat na 1:1 a poločas byl z naší strany jen 3:1. Pak se tam podařilo soupeře rychlými góly po přestávce přehrát a zápas byl rozhodnutý,“ vypráví Jakub Jančík. Jinak třetí nejlepší střelec SKP Kadaň za duem Jan Kinský a Jan Basl.

„Moje první dva góly byly po pěkných kombinačních akcích, kdy jsem jen víceméně uklízel do prázdné branky. Moc za to klukům děkuji. Při mé třetí brance jsem se uvolnil na levém křídle a tečovanou střelou na zadní tyč jsem se prosadil. Nicméně měl jsem víc šancí než jen na tři góly. Takže prostor ke zlepšení to je,“ usmívá se Jančík.

Postoupit z okresního přeboru Chomutovska je ovšem náročná věc. Po skončení základní části následuje nadstavba. Zdejší přebor je nejnáročnějším v kraji.

„O postupu se s klukama v kabině bavíme. Je to i náš cíl. Máme to výborně rozehrané, ale zase play off může být nevyzpytatelné. V každém případě pro to uděláme maximum,“ dodá Jakub Jančík, kterého s jeho fotbalovou partou čeká o víkendu domácí střetnutí s černovickým béčkem.