Ze čtyř zápasů sebrali čtyři body, naposledy prohráli na půdě druhých Droužkovic 2:8. „S postavením v tabulce moc spokojení nejsme. Chtěli jsme být do čtvrtého místa, jelikož se blíží reorganizace soutěží. Takže to vypadá, že spadneme do nově vzniklé třetí třídy. Plánem bylo tým omladit, stal se pravý opak. Vrátili se k nám spíše vysloužilí fotbalisté, co to mají rádi,“ prozradil David Folwarczny, vedoucí A týmu a šéftrenér mládeže.

Lokotce sice chybí žákovské a dorostenecké kategorie, mládežnické týmy ale má. „Máme tady tým bambini, mladší a starší přípravky. Věříme, že nám tady za pár let doroste nová generace,“ připomněl.

FOTO, VIDEO: Březno si pochvaluje fyzičku. Osek nakonec složilo čtyřkou

Jak už bylo zmíněno, okresní soutěže na Chomutovsku čeká plánovaná reorganizace. Ze dvou skupin okresního přeboru se stane jedna, nově vznikne třetí třída. „Zatím je to tak, že v okresním přeboru zůstanou první čtyři týmy z každé skupiny, zbytek půjde do trojky. Otázkou je, kolik týmů bude padat z I.B třídy a zda se ještě někdo neodhlásí,“ vysvětlil Folwarczny.

Vedení klubu moc dobře ví, že bez mládeže to prostě do budoucna nejde. „Nábory jsme dělali ve školkách, přišlo hodně dětí. V poslední době jsme se dohodli na spolupráci s Juniorem Chomutovem. Hráči, kteří nemají vyšší soutěž, půjdou k nám, budeme jakousi farmou. To je dobrý základ. Navíc se chceme domluvit s panem Zaťkem z FC Chomutov. Kluci, co jim skončí v dorostu a nevejdou se do tamního Áčka, by mohli jít k nám. Díky tomu bychom dokázali omladit,“ zdůraznil.

Folwarczny ale ví, že amatérský fotbal je ve velkých problémech. A bude hůř. „Je to velmi těžké. Když to vidím u nás, tak třeba přístup na tréninky a zápasy. Někdo je to šílené. Zodpovědnější jsou ti starší hráči, mají to rádi a hrají to srdcem. Mladé kluky ale samozřejmě potřebujeme, okresní přebor se zrychluje,“ všiml si.

Je to tam! Chomutovští hokejisté jsou v Chance lize, rozhodli v sedmém zápase

„Celkově je ale amatérský fotbal v obrovských problémech. Hráči nejsou, některé týmy bojují o přežití. Kvalita zápasů klesá, jde to prostě dolů,“ smutně pokrčil rameny.

V jaké kondici je vůbec zázemí v areálu chomutovské Lokomotivy. „Snažíme se náš areál vylepšovat. Pořád se tam něco děje, teď jsme rozjeli zavlažování. Chceme to tady mít co nejhezčí, abychom natáhli co nejvíce dětí,“ má jasno.

David Folwarczny má v kádru také syna Davida, který se proti Droužkovicím jednou trefil. A výstavně. „Trefil to do šibenice, měl z toho radost. Nechci se nějak chlubit, ale David by mohl být svým přístupem příkladem pro ostatní hráče. Aktuálně bydlí v Plzni, teď přijel na otočku, aby klukům pomohl,“ dodal na závěr.