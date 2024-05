„Ten zápas byl ale taky tragédie. Vzhledem k postavení tabulce jsme měli vyhrát. Jenže jsme se zase nesešli, podle toho to taky tak vypadlo. Nakonec jsme to vlastně dohrávali v devíti lidech. Jeden se zranil a jeden musel do práce. To je naše situace,“ řekl smutně Petr Fořt, vedoucí týmu, který ale vykonává řadu dalších funkcí.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Na podzim přitom Baník vybojoval 18 bodů, v druhé části sezony ale přišel hrozivý výsledkový sešup. „Rozpadl se nám kádr, půlka základu odešla. Bohužel se nám to nepovedlo nahradit hráči, kteří by měli zájem a zodpovědnost. Aktuálně tady prostě není ta parta, která by fungovala. A to je nejdůležitější. Nejvíce mě mrzí fakt, že tady chybí zodpovědnost vůči mančaftu,“ zakroutil hlavou.

Fořta také hodně mrzí, že někteří fotbalisté, kteří v Březenecké skončili, už nehrají vůbec nikde. „Někdo dostal lepší nabídky, později jsem se dozvěděl, že na konci minulé sezony byl v týmu určitý rozkol,“ pokrčil rameny. „Pochopím, že chce někdo hrát vyšší soutěž. Ale nechápu to, že někdo odejde a pak třeba úplně skončí s fotbalem. Znám jednoho, který začal hrát šipky,“ hořce se usmál.

Vedoucí Baník Březenecká na zápas s Jirkovem přiznal, že uvažuje o předčasném odhlášení z okresního přeboru. „Těžko říct. Samozřejmě je pro mě prvořadé, abychom to s rozumem dohráli, taky se nám nechce platit pokuta. Pokud to ale bude pokračovat tak, jak v prvních jarních zápasech, tak to nepůjde. Budeme si muset sednout s vedením a řešit, co dál,“ prozradil.

Týmu chybí mládežnické kategorie, další možnosti, jak sehnat někoho nového, jsou prakticky mizivé. „Možnosti na oživení by se našly, ale otázka je, kdo by do toho chtěli jít. Jelikož se chystá reorganizace, tak bychom spadli do třetí třídy. Možná by se pak chtěli někteří vrátit a dohrát tady kariéru. Ale sám nevím, co bude další sezonu,“ pokrčil rameny.

Petr Fořt přiznává, že s reorganizací souhlasil. Teď už tak nadšený není. „Je to hlavně kvůli tomu, že mezi týmy byl velké výkonnostní rozdíly. Ono vyhrát s někým 20:0 je o ničem. Když se nám dařilo, tak jsem si říkal, že to bude dobré. Teď jsme ale sami v pozici, kdy vysoko prohráváme. Budu se bavit se všemi hráči, zda chtějí pokračovat. Už jsem tady řadu let, jsem ochotný pokračovat. Ale hlava mi nebere, co se v dnešní době děje,“ konstatoval.

Budoucnost amatérského fotbalu vedoucí Březenecké nevidí vůbec dobře. Sám vnímá velký úpadek fotbalu v nižších soutěžích. „Ta úroveň jde dolů. Kdysi měla I.B třída kvalitu, teď je to tak o dvě soutěže níž. Některé zápasy v okrese jsou strašné. Na druhou stranu obdivuju řadu týmů, jako bojují,“ všiml si.

Fořt také pochválil posledního soupeře, kterým byl 1. SK Jirkov, který je v tabulce ještě za Březeneckou. „Moc bodů neposbírali, ale proti nám jich bylo snad sedmnáct a pořád zůstávají pozitivní. Pokud zůstanou v tomhle složení a budou makat, věřím, že za čtyři roky mohou hrát I.B třídu,“ pokýval hlavou.

Současná doba prostě fotbalu nepřeje. Tedy tomu „vesnickému.“ Řada klubů skončila, hromada dalších bojuje o holé přežití. „Já si taky myslím, že to hodně zkazily prachy. Vemte si, kolik peněz berou někteří kluci v I.A třídě nebo krajském přeboru. Pak to dopadne jako v Perštejně. Obec nepomohla a ten člověk, co to dotoval, se na to vykašlal. Za nás se hrálo za párek a pivo, je prostě špatně, že se hráčům v krajských soutěžích platí,“ mávl rukou.

Březenecká hraje své domácí zápasy v areálu Staré Spořice. Bude to už 20 let. „Město nám tehdy řeklo, že v Březenecké, kde jsme měli svoje hřiště, bude Penny. Prý je tady hodně jiných hřišť. Jsme tady v pronájmu, ale staráme se o něj a dáváme do toho peníze. Dotace z města nejsou, jelikož hrajeme ve Spořicích a ne v Chomutově. Rodiče navíc nechtěli dávat děti do Spořic. Je to šílené,“ zlobil se Fořt.

Pro fotbalového srdcaře, bez kterých by tým dospělých asi těžko fungoval, jde o hodně zlé časy. Konec si ale nedovede představit. „Aby to tady úplně skončilo? To si vlastně nedovedu představit. Jsem ale v takovém psychickém rozpoložení, že mě to nebaví a nemám motivaci. Kluci mi to navíc svým přístupem neusnadňují. Jak už jsem řekl, nikdo neví, co bude zítra. V neděli máme hrát ve Strupčicích s jejich rezervou. Je možné, že tam ani neodjedeme,“ dodal Petr Fořt.