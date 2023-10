Otvičtí byli v minulé sezoně po základní části druzí, po play off skončili čtvrtí. V nové sezoně se ale trápili, radovali se jen po výhře 9:0 nad Baníkem Březenecká. „Ale to vítězství nějak nebereme, protože soupeř nepřijel kompletní. Byli jsme už z těch nezdarů psychicky špatní, nedokázali jsme porážet týmy, které jsme v minulém ročníku poráželi," ohlíží se nazpátek Filípek.

Co vázlo? „Prostě nám to nešlo. Scházeli jsme se, vše bylo v pořádku, ale nemohli jsme se chytnout, i když jsme pořád měli silné mužstvo. Myslím, že jsme nebyly tým. To, že jsme porazili LoKo, je tím, že jsme začali hrát týmově," tvrdí kapitán Sokola.

Oporami týmu jsou kromě Filípka například Jan Kontra, Zdeněk Tábor, Ladislav Kocour nebo brankář Jakub Mešek. „Skvělí jednotlivci a individuality, ale je opravdu potřeba hrát týmově," ví Filípek.

Otvice hrály v minulé sezoně na umělé trávě na Vinohradech, v této sezoně hostují na jirkovském hřišti Slovanu. Domácí stánek totiž prochází rekonstrukcí. „Musíme to vydržet do jara. Na Slovanu jsou podmínky dobré. U nás už jsou nové kabiny, dělá se parkoviště, dají nám novou trávu. Bude to pěkný areál, těšíme se."

Sokol by podle Filípka rád hrál v horních patrech tabulky. „Na to jsme zvyklí, třeba se zase klidně rvát o postup. Hlavně ale dojde k reorganizaci okresních soutěží, určitě chceme být mezi těmi silnými týmy."