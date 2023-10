Před sezonou Klášterec, který spadl z krajské I. A třídy, vyjádřil přání, že by rád…

Kinský se proti Klášterecké Jeseni, tedy týmu, který patří v okrese k nejslabším, vytáhl čtyřmi góly. První tři zvládl za dvě minuty. V 9. minutě se trefil poprvé, v 11. minutě měl na kontě čistý hattrick. Neskutečné! Takhle rychle by vám to soupeři snad nedovolili ani na playstationu. Klášterecká Jeseň nakonec kapitulovala vysoko 2:11.

„Poslední zápas se mi střelecky povedl a jsem za to samozřejmě rád, že mi to tam padá. Čtyři góly jsem dal možná naposledy v dorostu, ale je to hlavně zásluha celého týmu, že nám zatím takhle daří,“ řekl Deníku Jan Kinský, který v pěti duelech nové sezony stihl už deset branek a vede tabulku střelců okresní skupiny západ.

Jasně, je brzy na prognózy, když nová sezona ukrojila v nejnižší chomutovské soutěži pět kol, ale SKP vede bez jediné ztráty bodu s příjemným skóre 31:12. Jenže nejde se divit, v Kadani tomu jdou výrazně naproti.

„Že se nám daří? Je to asi hlavně tím, že se začalo dvakrát týdně trénovat. Taky se udělalo pár změn a začalo se to brát i trochu vážně. Dále přišlo asi pět nový kluků a i já se vrátil a tým je teď silnější,“ poukazuje Kinský, který přestoupil z Nového Sedla. Vzletná prohlášení o jízdě za postupem od kadaňských kluků zatím neuslyšíte. Není divu…

„Ambice máme ty nejvyšší. Jdeme zápas od zápasu a chceme se držet na špičce. A mluvit o postupu? Je asi ještě brzy,“ mávne rukou Kinský, kterého o víkendu s týmem čeká skutečná prověrka a hit kola – duel prvního SKP Kadaň a druhého černovického béčka, které je také bez porážky jen má o zápas méně.