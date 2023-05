V 19. kole Baník remizoval se suverénním béčkem Strupčic 3:3, následující penaltový rozstřel prohrál 12:13. „Ten zápas hodnotím tak půl na půl. Tým musím pochválit za to, že se nevzdal, bojoval a zápas dovedl do penalt. My začali dvěma velkými šancemi, ale nedali jsme a hosté nás z rohu a pěkné střely z dálky potrestali. Velmi dobře chytal brankář Strupčic Kos, v mnoha situacích podržel. Ve druhé půli jsme chtěli být aktivnější, víc presovat, ale dostali jsme po naší chybě branku na 0:3. Parádně jsme se ale zvedli," hodnotí Vondráček zápas s lídrem.