V brance se objevila zajímavá posila, mezi třemi tyčemi se velmi dobře oháněl Radek Šilhan, známý sportovní moderátor. „Je to speciální případ. Minulý rok jsme oslovili jeho syna Vojtu, který hrál za Slavii, ale najednou skončil s fotbalem. Překvapilo nás, že na naší nabídku kývl. My máme trochu potíže s brankáři, takže jsme tam Radka vlastně vyzkoušeli. Odvedl perfektní výkon. Myslím si, že velkou roli hraje fakt, že si prostě chce zahrát se synem,“ usmál se Frollo.

Tým, který leží kousek od Chomutova, získal titul podzimního mistra. Ve čtyřech jarních kolech sice třikrát vyhrál, zaznamenal však jednu porážku. Doma podlehl Spořicím B 2:5. „Právě rezerva Spořic nás začala velmi respektovat. V tomhle zápase proti nám postavila šest kluků z áčka. První poločas byl vyrovnaný, pak už jsme nestíhali,“ přiznal.

Čelo východní skupiny okresního přeboru je po 15. kole našlapané. Vedoucí SK Ervěnice – Jirkov B má 37 bodů, Droužkovice jsou o dva body zpět. Třetí Spořice B mají 32 bodů. Měl by Slavoj zájem o případný postup do I.B třídy?

„Necháváme tomu volný průběh, bylo by to samozřejmě velmi milé. Ale když se to nepovede, nebudeme se kvůli tomu hroutit,“ přiznal Frollo, který vzápětí jasně zdůraznil, co je pro Slavoj nejdůležitější. „Máme zkonsolidovaný tým, dobrou partu a opravdu perfektní atmosféru. Kluci tím žijí, je to znát. Hlásí se nám ti, kteří tu kdysi hrávali. Je to efekt sněhové koule. Když se daří, tak to jde,“ pokýval hlavou.

FOTO, VIDEO: Rekordní návštěva postup Pirátů neviděla. Rozhodne se v Havířově

Droužkovice nemají mládežnické týmy, mohou se ale pyšnit zajímavou statistikou. „My jsme pyšní na to, že drtivou většinu kádru tvoří hráči, kteří jsou z Droužkovic. To se na okrese jen tak nevidí. Těžíme prostě z aktuální euforie, musím vyzdvihnout obec, která nás hodně podporuje. V týmu máme kluky, kteří podnikají, takže taky něco sehnali. U hřiště máme hospodu, o kterou se starají dva hráči,“ vysvětlil.

Miroslav Frollo je u týmu ve funkci vedoucího krátce. Jeho fotbalová role ho ale baví. „S rodinou jsme se do Droužkovic přestěhovali před deseti lety. Předloni mě oslovil předseda klubu Milan Campr, jestli bych jim nepomohl. Takže dělám vedoucí, řeším administrativu. A taky vám trochu lezu do zelí, jelikož občas píšu články do obecního plátku,“ konstatoval.

Ačkoliv si Slavoj užívá aktuální pohody, v klubu tuší, že amatérský fotbal nemá na růžích ustláno. „Netroufám si odhadnout, jaká bude budoucnost. My můžeme být příkladem. Teď jsme získali šestnáctiletého kluka, který za námi přišel, že tady chce hrát. Chodí na tréninky. Pak je tu druhá linka, když táta vezme k sobě do týmu syna. Celkově ale nejsem optimista, většinou je to vlastně takové látaní děr,“ dodal Miroslav Frollo.