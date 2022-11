Poprvé se Vrbka trefil v 18. minutě, za tři minuty později měl na kontě už dva góly a čtyři minuty před koncem prvního poločasu zkompletoval hattrick. Zářil i po obrátce stran a konkrétně v 57., 61. a 85. minutě. Hotovo, šest branek na kontě a druhé místo v tabulce střelců s dvanácti zásahy. „Je to hodně i o štěstí být v těch momentech na správném místě. Já jsem nikdy nebýval střelec a stále se za něj nepovažuji. Většinu branek, co jsem letos dal, bylo jenom díky zbytku týmu, který mi to skoro vždy připravil před prázdnou bránu,“ vypráví strupčický snajpr.

Tabulka střelců v okresním přeboru je zajímavá – vede ji Vrbkův spoluhráč Stanislav Uhlíř se třinácti zásahy, Vrbka na něj ztrácí gól, ale nechává ho to klidným.

Písek překvapil Piráty! Favorit urval na jihu Čech pouze bod

„Kouknul jsem se na tabulku po zápase, jak na to jsem, ale že bych byl motivovaný, tak to bych neřekl. Samozřejmě, když jsem na tréninku potkal Standu Uhlíře, tak pár vtípků padlo, ale jinak je mi jedno, jak na tom budu střelecky. Důležitější je, aby A i B tým hrály stále na vrcholu svých soutěží,“ poukazuje Ondřej Vrbka na fakt, který se zatím daří. Béčko, jak už bylo řečeno, svou tabulku vede, áčko je ve fotbalové I. B třídě B na druhém místě. Klub se netají ambicemi, že by obě mužstva rád posunul o soutěže výš. Co je k tomu potřeba?

„Tak u B týmu je to celkem jednoduché, jelikož většina soupeřů jsou věkově starší a nedokážou s námi hrát celých devadesát minut. Co se týče našich hráčů, kteří hrají za béčko, tak většina hraje i za áčko, takže fyzicky jsme na to mnohem lépe. Jinak každý hráč ví, co je potřeba, abychom na konci sezony slavili tituly a postupy,“ usmívá se šestigólový kanonýr, kterého o víkendu čeká domácí duel s Droužkovicemi.