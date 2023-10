Po prvním poločase bylo na stadionu Slovanu v Jirkově, kde mají Otvice azyl, de facto rozhodnuto. Domácí vedli 3:0 a rázně kráčeli za třemi body. „Koukali jsme na předchozí výsledky domácích a mysleli si, že to bude lepší. Jenže oni předvedli dobrý výkon, byli na tom fyzicky mnohem lépe než my. Navíc jim vyšly první dvě akce. My jsme po těch rychlých gólech přestali hrát, vůbec jsme neběhali, jen jeden kluk tam měl dobrý pohyb. To Otvice si věřily a vycházelo jim i to, co v minulých zápasech ne," všimnul si Hvozda.