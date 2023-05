„Šli jsme do zápasu s jasným cílem a to vyhrát. Sešli jsme se v kvalitní sestavě, kluci nechali na hřišti všechno a to v důležitých momentech rozhodovalo. Byl to pro nás všechny povedený zápas a z toho mám radost,“ usmíval se čtyřgólový Patrik Macák, který první trefu vsítil ve 14. minutě, ve 41. minutě zkompletoval hattrick a pět minut před koncem zápasu přidal čtvrtou trefu.

„Pro mě osobně to byl určitě vydařený zápas. Vše vyšlo tak, jak má. Musím tu ale také vyzdvihnout práci svých spoluhráčů. Celý zápas jsem byl zásobovaný kvalitními balony za obranu a mně se pak dařilo plnit svůj úkol a proměňovat šance v branky,“ doplnil Macák.

FOTO: Chomutov udržel neporazitelnost. Udeřil v poslední desetiminutovce

Strupčice sice utrpěly první porážku v sezoně, ale na čele tabulky mají na druhé Černovice propastný jedenáctibodový náskok, i když soupeř má zápas k dobru. „Na první příčku v tabulce už moc nepomýšlíme, protože už to přece jen není v našich rukách. Strupčice by si to v tomto případě musely zkomplikovat samy a to nevidím moc reálně. Náš cíl pro tuto sezonu je udržet si druhou pozici v tabulce, dostat se do nadstavby a tu úspěšně zakončit. Určitě bych chtěl kluků pomoct I. B třídu vykopat,“ přeje si úspěšný střelec.