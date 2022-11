Devět minut od úvodního hvizdu se hrálo bez branek, pak rozhodčí ukázal na penaltový puntík a domácí Dušan Mirga otevřel skóre. Pět branek dokázal Mirga zvládnout do 37. minuty zápasu, když se od proměněné penalty prosadil dále v 17., 22., 30. a 37. minutě. To už hosté byli zralí na ručník. Brankář Jirkova, pro hororový zápas s příznačným jménem Josef Smolař, inkasoval do poločasu přesně desetkrát. Po obrátce stran mu fotbalisté Březenecké natočili desítku ještě jednou.