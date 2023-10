„Bylo to těžké utkání a pro nás to jsou zlaté body. Vypadá to, že když hrajeme zezadu a netvoříme, tak nám to jde líp. Organizovaně a disciplinovaně jsme to tady zvládli a vyhráli zaslouženě. Ale místo toho, abychom zápas kontrolovali, tak jsme se dlouho obávali, aby tam něco nespadlo. Chyběli nám dnes třeba Hašek, Zvánovec, Kopečný, takže kdyby s námi nejeli dorostenci, tak jsme tady snad v deseti,“ řekl spořický vedoucí Pavel Svoboda.