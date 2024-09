Kadaňští měli tu smůlu, že v posledním zápase už se musela chytit juniorka Mostu a ta se po dvou extrémně nezdařených zápasech chytila. Slavila doma na Souši na kadaňským výběrem 3:1, když se dvakrát prosadil z penaltového puntíku střelec Petr Kavický. Oba celky navíc hrály od 62. minuty bez vyloučených Kučerky a Podzimka. A Most proti stejně oslabenému soupeři udeřil v 69. a 85. minutě. Za Kadaň pak přesně mířil v 72. minutě Jan Hynek. To ovšem nestačilo. „Já to dnes nemůžu komentovat. Jsem nasr…,“ odfoukl si po zápase brankář hostů Petr Králík.

„Zápas s Mostem? Jde o mladé kluky, kteří jsou běhaví, trošku jsme se na to i připravovali, že ten ráz toho utkání bude takový. Bohužel, hlavně v první půli, jsme si s tím moc neuměli poradit. Měli jsme zbytečně moc velké hřiště, když jsme kluky pouštěli do rychlých kontrů. Mostečtí kluci mají chuť, kondici a elán. V jejich věku se tomu ani nedivím,“ viděl kadaňský trenér Jindřich Hefner. Ten ví, že pes je zakopaný už v letní přípravě, která teď jeho tým dobíhá.

„Start do sezony není z naší strany vůbec ideální a vůbec nejsme tam, kde jsme si představovali, ale ono to nějakým způsobem kopíruje to, jak jsme přistoupili k letní přípravě, která nebyla podle mých představ. Trošku s tím více méně bojujeme i v průběhu začátku sezony a bojím se, že nás tyhle věci budou dohánět. První půlka tak z naší strany úplně ideální nebyla. Ve druhém poločase přišlo trošku zlepšení, když jsme byli i odvážnější do té výstavby. S tím, že se nám i pár věcí podařilo,“ hledal pozitiva kadaňský kouč. Problém je také v ofenzivě. Šest zápasů a jen čtyři vstřelené branky, to je na bodové zisky zatraceně málo.

„Ale co nás nejvíce shazuje a trápí je nějaký gólový hráč, ten nám vyloženě chybí a možností ke vstřelení branky si vytváříme strašně málo a to už je od prvního kola sezony. Nás zkrátka tlačí ten vršek, útok. Tím ztrácíme a jsme málo produktivní. Je to i o tom, že se málo tlačíme vpředu do zakončení,“ ví Jindřich Hefner. Kadaň hraje v neděli na domácím hřišti s děčínským Juniorem (15.00).