„Hráčkám v podstatě teprve začala příprava a týmy jsou opravdu jen na takovém hrubém startu sezony. My se musíme na následující souboje připravit tak, abychom co nejlépe vzdorovali týmům, které nás nyní čekají. Už ve Španělsku jsme ukázali, že i takto silné celky dokážeme potrápit a uděláme vše pro to, aby se nám to povedlo i nyní,“ řekl trenér české ženské reprezentace Karel Rada.

Do zápasu se Španělskem nebudou moci zasáhnout všechny hráčky, které se objevily ve finální nominaci na aktuální sraz. Stop za žluté karty má útočnice Tereza Szewieczková a hrát nemůže ani Alena Pěčková, která byla vyloučena v posledním zápase na hřišti Belgie.

Deník v létě | Video: Deník/František Bílek

Český tým je po čtyřech odehraných zápasech na posledním čtvrtém místě kvalifikační skupiny. Z čtyřčlenné skupiny postupují na EURO přímo první dva celky, další týmy ale čeká ještě baráž, přes kterou je také možné na finálový turnaj do Švýcarska postoupit.

close info Zdroj: ČTK zoom_in Španělské mistryně světa.

Španělská reprezentace už může v Chomutově využít i současnou nejlepší fotbalistku světa Aitanu Bonmatíovou. „Suverénně nejlepší hráčka světa. Technicky excelentní, rychlejší snad s míčem než bez něj. Trochu doufám, že nakonec hrát nebude. Stačí mi proti ní dva zápasy ročně v lize. Uvidíme, jak k utkání Španělsko přistoupí, zda nebudou klíčové hráčky šetřit, protože už postup na Euro mají jistý,“ řekla v rozhovoru pro idnes.cz česká lídryně Klára Cahynová.