Perštejn přitom nezačal špatně a poprvé Most zchladil gólem už v desáté minutě. Jenže domácí Petr Kavický do třicáté minuty stihl dvěma góly otočit a do dvoubrankového vedení ještě do poločasu poslal mostecké béčko Charamza. Drama přinesl samý závěr střetnutí, kdy Perštejn v 73. minutě snížil Holmanem a mačkal Most na jeho půlce. Hosté vše vrhli do útoku a z poslední akce je potrestal mostecký Kim Minseo čtvrtou brankou.

„Hráli jsme dobře, ale bohužel jsme selhali v obraně. Jednoduché balony za obranu a my je bohužel neodehráli v prvním poločase. Věřím ale, že se to na jaře zlepší,“ doufá železný muž perštejnské sestavy Jaroslav Holman. Ten až na jeden zápas nechyběl na hřišti ani minutu. Podzim odehrál komplet, na jaře nenastoupil proti Modlanům. Patří k tahounům týmu, který má pomalý rozjezd do jarních odvet. Přitom Perštejn v zimní přípravě vyhrál všech sedm zápasů a dařilo se mu i střelecky.

Jaroslav Holman byl oporou také futsalového nováčka z Perštejna, kterému pomohl k postupu do play off.Zdroj: Facebook Spartak Perštejn futsal

„V přípravě jsme měli jednodušší soupeře, ale my jsme většinou v každém zápase lepší, ale bohužel nás sráží jednoduché chyby,“ poukazuje Holman, který za Perštejn nenastupuje pouze na trávě, ale i na futsalových palubovkách, kde už jeho nováčkovskému týmu sezona skončila. Holman prostě míč miluje. „Je to náročné skloubil fotbal a futsal, ale dá se to. Musí no,“ usmívá se univerzál, který s futsalovým celkem pobláznil diváky. Perštejn jich na domácí zápasy dokázal nalákat pět i šest stovek. Měl v elitní lize nejvyšší domácí návštěvnost. Vybojoval si postup i do play off.

„Zvládli jsme to dobře, potrápili jsme jako nováček nejlepší týmy v první lize. Myslím, že sezona byla rozhodně dobrá. Lidem se futsal líbil, potěšilo mne, že chodili, jsme za ně moc rádi. V další sezoně budeme makat na vylepšení posledního umístění a uvidíme, kam se tentokrát dostaneme,“ plánuje Jaroslav Holman. Teď ještě potěšit fotbalové příznivce Perštejna.