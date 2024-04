„Když to shrnu, tak jsme asi vyhráli zaslouženě. Výkon byl ale špatný. Vázla kombinace, nedařili se nahrávky, nebylo to ke koukání. Bezzubý soupeř nás zbytečně zatlačil, jen díky vlastním chybám. Výhra je samozřejmě skvělá, ale tím to končí. Normálně bychom takového soupeře měli přehrát úplně jinak,“ viděl trenér Jílového Ondřej Barilla. Černovicím se začala hrubě vracet zimní (ne)příprava.

„To se samozřejmě odvíjí od zimní přípravy, která skoro jako by nebyla. To byl džihád, katastrofa,“ říkal trenér Martin Boček. K tomu se přidala i úzká lavička. V Jílovém měl trenér k dispozici na střídání jen dva hráče. Těžko to pak může vytrhnout i zkušený osmačtyřicetiletý veterán Patrik Gedeon, který odmakává celé zápasy.

„Do kterých při naší hráčské absenci zasahuji také já,“ přidal Boček, který poslední utkání též odehrál celé. Navíc jeho partu nečeká žádný oddych. Ve středu jde na šichtu znovu, kdy v pokračování krajského poháru doma přivítá v 17.00 hodin žatecký Slavoj, který na jaře také neoplývá formou.