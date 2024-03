„Je to určitě velké zklamání. Celkově to nebyl moc hezký zápas, my jsme toho bohužel moc nepředvedli. Je to komplikace, tady jsme chtěli určitě bodovat,“ kroutil hlavou Aleš Vavroušek, hrající trenér Rumburku.

„Moc fotbalové krásy ten zápas nepobral, ale takhle to vypadá, když se hraje o záchranu, je to hlavně o bojovnosti a podobných atributech. Věděli jsme, že hrajeme o šest bodů s týmem, který je také ve spodních příčkách tabulky. Nakonec si myslím, že jsme asi o ten jeden gól lepší byli a zaslouženě vzali tři body. Věřím, že nás to povzbudí do dalších zápasů, protože body sbírat potřebujeme, abychom mohli reálně stále živit naději na záchranu,“ viděl strupčický kouč Luděk Pěnkava.

Gólový moment, kdy brankáře Hadara překonal Tomáš Pěnkava pět minut před koncem první půle, ovšem Rumburk zvedl ze sedaček.

„Byl to trochu podivný gól. Náš brankář tvrdil, že míč nepřešel brankovou čáru. Já to tedy neviděl, ale záhadou je, jak to viděla pomezní rozhodčí, která v tu chvíli ani nestála u brankové čáry. Na druhou stranu se na to vymlouvat nemůžeme. Měli jsme tam nějaké náznaky šancí, ale celkově to byl slabý výkon,“ přidal svůj pohled Vavroušek.

Rumburk představil nové hráče, přesto nebyl kompletní. „Chyběli dva marodi, třeba Kuba Chlada. Vypomohl nám Vlasta Šmalcl starší a Jakub Hejl. Ještě mám jednoho hráče rozdělaného, ale jméno vám teď říkat nebudu,“ dodal Vavroušek.