Zajímavostí je skutečnost, že kvůli magnetu kola vilémovští hráči nacestovali zhruba 260 kilometrů. Někteří možná v sobotu vstávali dříve jak do práce. Nešlo ovšem o jejich nejdelší štreku. „Ještě dál to máme do Žatce a do Kadaně. Máme pohodlný autobus, nechybí nám občerstvení, jezdí s námi i fanoušci. Horší je to vstávání. Teď jsme hráli od půl jedenácté, takže jsme od nás vyjížděli hodně brzo. Vstáváte vlastně kolem páté hodiny,“ prozradil Deníku Libor Sklenář, manažer Vilémova.