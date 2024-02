„Příprava není žádná. Není zájem. Odvolávám přípravné zápasy, protože nás není dost. Takhle se mohou kluci připravit akorát tak na okresní přebor nebo na to, že klub zanikne,“ vyjádřil se Pavel Svoboda a narážel na nejnižší fotbalovou soutěž.

„Jaro? To je ve hvězdách. Když se budeme scházet v jedenácti lidech, tak asi budeme rádi. Tohle tady nepamatuji. Dneska je prostě holt jiná doba,“ byl Pavel Svoboda z přístupu spořických borců rozčarovaný.

Chabou docházku řeší i jinde

Podobně jako ve Spořicích se v zimní přípravě rozohnil i trenér Černovic Martin Boček. Bývalý skvělý útočník nazval docházku na tréninky a přípravné duely Džihádem, tedy až jakousi formou násilí, kterým v nadsázce musí svěřence nutit do pohybu a hry.

„Já mám stále špatná záda a musel jsem nastupovat do přípravných zápasů, protože nás nebylo dost. Já tohle moc nechápu. My když byli mladší, tak byl pro nás fotbal všechno. Dneska kluci místo zápasu radši jedou s přítelkyněmi do Prahy na nákupy nebo na Clash (Clash of the start – bojová organizace, kde spolu soupeří známé tváře),“ řekl Martin Boček, který s Černovicemi okupuje vrchní příčky nejvyšší krajské soutěže a prohání favority.

Výjimky? Dobře fungující Most a jeho juniorka

Těžko samozřejmě srovnávat fotbal na vesnici, kam hráči často dojíždějí s fotbalem ve velkém městě jako je Most. Ale zdejší juniorka Baníku Most, hrající krajský přebor, si na docházku stěžovat nemůže. Vychází to z propracovaného systému výchovy fotbalové mládeže a z role místní juniorky připravit mladíky na přechod do seniorského fotbalu. Trenér Stanislav Hofmann si v tomto ohledu stěžovat nemůže.

„Začali jsme zimní přípravu s jedenadvaceti hráči. Petr Bohó odešel do Ervěnic, Peťa Hlaváček přechází do Loun stejně jako Víťa Popelka. Trénujeme tak s osmnácti lidmi, což je na přípravu slušné. S tím jsem spokojený,“ vyjádřil se Hofmann.