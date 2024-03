„Měli jsme zprávy, že Spořice mají určité své problémy. Moc toho přes zimu neodtrénovali, někteří hráči jim odešli, takže jsme ten zápas chtěli hlavně nepodcenit,“ řekl Deníku zkušený fotbalista Ondřej Bíro, jinak autor třetí domácí branky. Před ním se prosadili Macák a Málek. Devět minut před koncem pak dával čtvrtou trefu Christof.

„Věděli jsme, že je to derby a v takových zápasech se nějaké rozdíly smazávají. My věřili, že ten zápas zvládneme vítězně a chtěli jsme se prezentovat i solidní hrou. Sice tam bylo dost nepřesností, ale myslím, že na první jarní kolo, navíc na umělé trávě, to nebylo špatný. Jsme rádi za tři body a pokusíme se na to navázat i v Horním Jiřetíně,“ plánuje Bíro.

Ervěnice-Jirkov si po tříbodovém zisku poskočily na deváté místo tabulky. V klubu je to po minulých bídných záchranářských sezonách příjemnější. Klub omladil a lépe se mu dýchá.