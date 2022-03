„Chtělo by se říct, že šplháme tabulkou vzhůru, ale vyhrávají i týmy před námi, takže to postavení ještě není takové, jaké bychom chtěli. Kluci si ale výhry užívají, určitě je to příjemné,“ řekl kouč na jaře stále stoprocentního Libouchce Václav Strádal. „Řekl bych ale, že tentokrát jsme měli obrovské štěstí a kliku. Soupeř byl velice dobrý, běhavý, přivezl mladé kluky, v úvodu nás půl hodinu přehrával. Do druhé půle jsem čekal ještě větší fičák, ten ale nepřišel, my jsme z toho vytěžili jeden gól a pak už jsme byli schopní to ubránit. Řekl bych, že jsme si vybrali štěstí z podzimu.“ Hubené vítězství zařídil krátce po změně stran parádní dalekonosnou ranou Tomáš Vlasák.

Domoušice v kraji ztratily, Litoměřicko toho nevyužilo

To roudnický kouč Ondřej Rohlíček byl pochopitelně zklamaný. „Měli jsme dobrý vstup do zápasu, vytvořili jsme si šance, bohužel jsme je neproměnili. Ale i tak musíme hodnotit ten první poločas jako vydařený. Myslím, že jsme utkání prohráli v té první půli. O přestávce jsem říkal, že asi rozhodne jeden gól, což se stalo. Bohužel padl do naší sítě. Druhá půle byla nekoukatelná. A my jsme snad, i když jsme hráli po větru, ani nevystřelili. Takže zklamání. Tady jsme prohrát nemuseli,“ klopil oči.

ZMĚNA LÍDRA

Do víkendu vedoucí tým I. A třídy z Černovic nečekaně ztratil doma s Dobroměřicemi, a po porážce 2:4 přepustil vedoucí postavení v tabulce Neštěmicím. „Smolný zápas. První poločas byl ještě vyrovnaný, i když soupeř byl hodně nepříjemný. Ve druhém poločase ale bohužel dokázal proměnit své tři brankové šance a my už nedokázali pořádně zareagovat,“ mrzelo černovického trenéra Josefa Jebavého.

„Ten zápas měl všechno, úroveň, tempo, emoce. Všichni jsme tím žili a užili si to. V závěru to na sebe vzal Maliňák, ale nechci chválit jednotlivce. První zápas na přírodní trávě jsme zvládli a třebaže jsme prohrávali, tak se ukázalo, že jsme na tom byli od 60. až 70. min uty lépe kondičně. Kluky musím pochválit,“ řekl spokojený dobroměřický trenér David Holeček, jehož tým posbíral ve třech jarních zápasech devět bodů.

Rumburk na jaře prohrál druhý domácí zápas, když podlehl Spořicím 0:1. Utkání rozsekl v 84. minutě Samuel Dvořák. „Bylo to remízové utkání. Terén byl špatný, hrbolatý. Kombinovat se nedalo, bylo to hodně soubojové. My jsme bohužel v závěru udělal jednu chybu v obraně, kterou soupeř, který byl fotbalovější, potrestal. Zatím jsme paradoxně bodovali jenom venku. Na druhou stranu je vidět, že si ten tým sedá. Výkony se zlepšují a věřím, že to bude pokračovat a my začneme sbírat body potřebné pro záchranu,“ přiznal David Dvořák, předseda FK Rumburk.

Po dvou výhrách narazil Šluknov, který na hřišti Neštěmic padl vysoko 5:1. „Bylo znát, že domácí hrají o postup. My jsme se srovnali po půl hodině, to už jsme ale dostali tři góly. Naše šance jsme naopak nedali. Druhý poločas byl vyrovnanější, ale příliš šancí nebylo. Nám se podařilo snížit, ale bohužel jsme pak při závěrečné snaze znovu dvakrát inkasovali z brejku,“ hodnotil utkání šluknovský fotbalista Ladislav Čurgali mladší.

Víkendové kolo také nabídlo zápas dvou nejslabších týmů soutěže a to předposlední Ervěnice-Jirkov a jasně poslední Střekov. Domácí soupeře smazali 8:1, hattrickem se pod to podepsal ervěnický kapitán Jan Král. „V tomhle zápase jsme si věřili, nečekali jsme, že to dopadne tedy až takhle vysoko pro nás. Soupeř ale už sezonu podle mého vzdal, na jeho výkonu to bylo znát, nicméně je sympatické, že i když je totálně poslední, tak poskládá tým a zápasy odehraje,“ vyjádřil se kanonýr Jan Král. Zásah Ladislava Niše z 90. minuty byl navíc gólem číslo 200, který otloukánek soutěže inkasoval.

Osmičku dostal také Mojžíř, kterému nebyly v Proboštově nic platné ani dva slepené zásahy Aleše Vitáska. Domácí rozhodli už v první půli, kterou ovládli 6:0.