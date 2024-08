Jak si fotbalově zpříjemnit nadcházející víkend? Nabídka je pestrá. Co takhle vyrazit na nedělní derby v krajském přeboru mezi Kadaní a Černovicemi? Zajímavý bude i souboj nováčků krajské I. A třídy v Klášterci, kam dorazí Litvínov. V krajské I. B třídě B zase bude zajímavé sledovat novice z SKP Kadaň, který uspěl v prvním kole a míří do Údlic.

Kadaň má ve svém středu fotbalovou legendu Patrika Gedeona, který v červenci oslavil už 49. narozeniny a pověsit kopačky na hřebík se mu nechce. Odchovanec Chomutova úspěšně rozjel další sezonu. „Páťa je nesmrtelný. Jsem rád, že si v Černovicích prodloužil kariéru. Je vzorem ostatním klukům,“ říká na adresu Gedeona černovický kouč Martin Boček. Gedeon fotbalově vyrostl v nedalekém Chomutově. Během bohaté kariéry si zakopal za Slavii, pražskou Duklu, ale i reprezentaci. Jeho dres s číslem 14 bude v Chomutově vyřazený a vyvěšený na stadionu. Navíc Patrik Gedeon dostal od chomutovského klubu, nováčka třetí ligy, doživotní permanentku. Klub mu tak děkuje za jeho služby. Teď mohou fandové fotbalu koukat na legendu v neděli od 15.00 hodin v Kadani v derby s Černovicemi.

Máte volnou sobotu? Co takhle souboj nováčků v Klášterci. Klášterec se bleskově vrátil zpět do I. A třídy. V prvním kole venku přejel 4:1 Libouchec, ukázal, že ve formě jsou stále jeho nebezpeční střelci Lukáš Krok a Milan Faltus a teď si brousí nože na nováčka z Litvínova, který v minulé sezoně bral třetí místo v B. třídě a tím i postup. „Je jasné, že kvalita soupeřů ve vyšší soutěži je jiná a lepší. Ale věřím našim klukům, v trénincích a přípravě vypadali odhodlaně, byli na novou sezonu nahecovaní,“ řekl kouč Litvínova Tomáš Gergel. Klášterec sní o dalším postupu. K trenérovi Pavlu Schettlovi přivedl jako asistenta exligistu Michala Semana, které si dobře pamatují i příznivci Baníku Most, v jehož dresu v minulosti hrál. Souboj nováčků startuje v sobotu od 14.00 hodin.

Skvělý vstup do sezony měl v minulém víkendu nováček I. B třídy B z SKP Kadaň, který v souboji nových týmů doma porazil 2:0 béčko Dobroměřic. Teď čeká Kadaňské těžší šichta a to neděle (od 17.00) v Údlicích. Eskápéčko mělo od startu sezony jediné přání. „A tím je záchrana. Je nám jasné, že sezona bude těžká. „Přípravu jsme měli takovou specifickou, sehráli jsme jen dva zápasy. Se Spořicemi, které jsou silné jsme si zaběhali a s Vilémovem to byl spíše modelový zápas bez pravidel, ale věřím, že jsme připravení. Přivedli jsme pět nových hráčů, ale ani nám se bohužel nevyhnula zranění,“ mrzí trenéra SKP Jana Hudáka. První tři body už jeho celek má, jak se bude prezentovat teď v Údlicích?

Kam tento víkend za fotbalem?

Přinášíme kompletní přehled zápasů týmů z Ústeckého kraje od nejvyšší soutěže až po krajskou I. B třídu B.

CHANCE LIGA: Slavia Praha – Teplice (sobota 17.00)

CHANCE:NÁRODNÍ LIGA: Varnsdorf – Chrudim (neděle 17.00)

3. Česká fotbalová liga, skupina A: Petřín Plzeň – Chomutov (sobota 10.15)

3. Česká fotbalová liga, skupina B: Ústí nad Labem – Česká Lípa (pátek 18.00), Baník Most-Souš – Hradec B (sobota 15.00), Teplice B – Brozany (neděle 10.00)

4. Česká fotbalová liga, skupina B: Štětí – Český Brod (sobota 10.15), Březová – Ústí n. L. mládež (sobota 10.15)

Krajský přebor: Neštěmice - Modlany (sobota 10.15), Oldřichov - Proboštov, Litoměřicko - Most-Souš B (oba sobota 10.30), Srbice - Dobroměřice, Jílové - Ledvice, Žatec - Děčín (vše sobota 17), Kadaň - Černovice (neděle 15), Louny - Bílina (neděle 17).

I. A třída: Rumburk - Nové Sedlo (sobota 10.15), Horní Jiřetín - Roudnice, Lovosice - Krupka (oba sobota 10.30), Klášterec - Litvínov, Pokratice - Spořice (oba sobota 14), Lenešice - Libouchec (sobota 17), Spořice - Bohušovice (neděle 15), Ervěnice-Jirkov - Dušníky (neděle 17).

I. B třída, skupina A: Svádov-Olšinky - V. Březno (sobota 10.30), Malšovice - Hostovice (sobota 13), Litoměřicko B - Chuderov, Sebuzín - Trmice, Jiříkov - Lukavec (oba sobota 13.30), Úštěk - Heřmanov, Střekov - Mojžíř, Neštěmice B - Žitenice (vše neděle 17).

I. B třída, skupina B: Málkov - Kryry (sobota 10.15), Březno - Černčice (sobota 10.30), Osek - Buškovice (sobota 11), Duchcov - Chlumec, Blažim - Louny B (oba sobota 13.30), Meziboří - Dubí (neděle 10.30), Údlice - SK Kadaň, Dobroměřice B - Chlumčany (oba neděle 17).