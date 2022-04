Ostuda! Nevídaná rvačka na fotbale!

V minulosti se v Ústeckém kraji podobných případů stalo nepočítaně, vybíráme dva kuriózní příběhy, na které při různých příležitosti vzpomínají nejen hráči, ale i samotní sudí.

Spíš úsměvný moment zažil teplický rozhodčí Karel Beneš. Na jaře 2018 pískal utkání okresního přeboru mezi Slovanem Sobědruhy a FK Novosedlice. Domácí celek prohrával 1:2, psala se 83. minuta, když sobědružský Vladimír Žir nesouhlasil s výroky hlavního arbitra. „Co to pískáš, do pi*i?” obořil se na Beneše, jenž měl mimochodem na lajně svého tatínka. Následovala červená karta, která ale rozzuřeného Žira nezastavila. „Hráč ke mně přišel a zakroutil mi pravým uchem. Dále mi vyhrožoval, že si na mě po zápase počká a rozbije mi hubu. Neustále mi nadával do zajebaných cikánů,” napsal Beneš mladší do zápisu.

FOTO: Opilý divák v Novosedlicích napadl hráče Košťan. Nedohrálo se

Žir svým výhrůžkám dostál, po skončení střetnutí se sápal s kelímkem piva v ruce do kabiny. „Nadával nám všem, abychom šli do pi*či. Pořadatelská služba zasáhla a odvedla ho pryč,” vydává i po čtyřech letech zápis o utkání svědectví z nevšední události. Není bez zajímavosti, že Žir deset minut před svým „blinkancem” skóroval. Na hřišti poté chyběl, Sobědruhy vyrovnat bez něho nedokázaly.

Ve stejné sezoně bylo rušno v Kladrubech. Sokol hostil v „sokolském” derby Bořislav, chvilku před poločasem zvyšoval z penalty domácí Nedvěd na 4:0. Brankář Bořislavi Michal Tichý nectil své příjmení; nervy mu odpochodovaly směrem k hlavnímu sudímu Přemyslu Kosejkovi, kterého po verbálním napadení („Co jsi tam viděl, ty debile?”) chtěl inzultovat i fyzicky. Jeho pokus se mu snažil rozmluvit spoluhráč Zdeněk Plotz. Když nepomohla domluva, přišel na řadu Plotzův chvat; na pomoc Kosejkovi přispěchala i chrabrá sudí Monika Karásková. Tichý pochopitelně viděl červenou kartu, Kladruby nakonec vyhrály 8:2.

Plotz krotí Tichého, sudí Kosejk raději běží pryč, na pomoc naopak pílí rozhodčí KaráskováZdroj: Deník/František Bílek