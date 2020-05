Fotbalista Martin Budský odehrál v sezóně 16 zápasů a vstřelil v nich 7 branek. V době zrušení soutěže byl Slovan Vejprty na předposlední pozici, do poslední chvíle by bojoval o udržení ve fotbalové I.B třídě.

Fotbalisté Slovanu Vejprty. | Foto: archiv

Díky koronaviru ale krajské fotbalové soutěže předčasně skončily a Slovan tak slavil záchranu. „Jsem rád, že jsme se udrželi, ale kdyby to bylo vítězstvími, bylo by to lepší,“ říká kanonýr Vejprt Martin Budský.