Už po deseti minutách poslal hosty do vedení Matěj Suchý, po hodině hry přidal druhý zásah David Kolář. V závěru střetnutí pak přidal tentýž hráč definitivní pojistku.

"Výsledek sice vypadá perfektně, ale musím uznat, že pro domácí je poněkud krutý. Šlo o vyrovnané utkání, i Černovice měly své šance, ale při nás tentokrát stálo štěstí, a navíc my jsme své příležitosti proměňovali," řekl po utkání sportovní manažer Brné Martin Vrtiška.

Tomu se zamlouvala nejen úroveň zápasu, ale především výkon jeho hráčů. "Za mě asi nejlepší, co jsem v Brné," kýval uznale hlavou funkcionář, jenž působí v ústeckém klubu od loňského léta. "Kluci do toho dali srdce, hráli zodpovědně a nechali tam opravdu vše, navíc v těžkých podmínkách v opravdu velkém horku. Vynikající výkon," nešetřil superlativy.

„Je to krutý výsledek, ale bohužel doplatili jsme na neproměňování šancí. Snad čtyřikrát jsme v zápase nastřelili brankovou konstrukci. Ale soupeř má zkušené fotbalisty, bylo to vidět. Já na své kluky nemůžu říct nic negativního, ale na zakončení budeme muset na trénincích pracovat. Každopádně jsem za takovéhle náročné zápasy rád, jsou skvělým měřítkem, které nám dokáže ukázat chyby, na co se zaměřit, čeho se vyvarovat. Tentokrát byl soupeř prostě lepší,“ řekl černovický trenér Martin Boček.

Tři stovky diváků vidělo v Proboštově zaslouženou výhru domácího nováčka 3:0 nad hosty z Kadaně. Utkání rozhodl hattrick spolehlivého Zbyňka Záveského.

„Byl to výborný zápas, tradičně skvělí diváci vytvořili parádní atmosféru,“ děkoval na dálku Michal Račuk, předseda TJ Proboštov. Domácím pomohlo i vyloučení Podzimka ze 40. minuty. „Pro nás je to důležitá výhra, díky ní jsme odskočili ze dna tabulky. Kadaň má kvalitu, ale myslím si, že jsme byli lepší,“ dodal Račuk.

„První poločas byl od nás špatný, už jen kvůli tomu jsme si bodovat nezasloužili. Bohužel máme marodku a tentokrát jsme na to zase doplatili. Měli jsme náznaky, byli chvilku, kdy jsme byli lepší, ale soupeř dával góly a my ne. Musíme se z toho oklepat a připravit se na další zápasy,“ hlesl předseda aktuálně jedenácté Kadaně Pavel Kostrzewa.