Po podzimu byli Strupčičtí pátí, jejich předseda Jaroslav Vostrý mluvil o středu tabulky, ambice na vyšší příčky prý nejsou. Jiného názoru ale byli samotní hráči, kteří do toho na jaře šlápli. Z pěti úvodních zápasů získali 11 bodů a rázem měli chuť se prát o vyšší příčky. „Škoda, že nám některé zápasy nevyšly lépe,” mrzí Čvančaru. Například ve Vroutku jeho tým prohrál 3:5, zaváhal doma s Podbořany (1:4) nebo v Údlicích (1:4). „V těchto zápasech jsme nezvládli začátky, to rozhodlo, že jsme body nebrali. A k tomu nějaká zranění, šichty, to je pak tým slabší, když někdo chybí,” uvědomuje si muž, který kromě zmiňovaných sedmi gólů v minulém ročníku nastřádal i deset žlutých a jednu červenou kartu.