První poločas nabídl několik šancí, ale ani jeden tým se nedokázal gólově prosadit. Gólů se diváci dočkali až ve druhém poločase, kdy byl domácí Spartak v koncovce efektivnější a dokázal se trefit dvakrát. Domácí šli do utkání s jasným cílem, získat tři body. Po šesti kolech měli na kontě pět bodů a zdobila je jen jedna výhra za tři body. Ve třetím kole vysoko porazili Lovosice. Vyhrát dokázali ještě jednou, ale až po penaltovém rozstřelu, když venku porazili ve druhém kole Oldřichov. Zápas v prvním poločase mnoho šancí nepřinesl. Obě obrany hrály spolehlivě a když už útočníci ohrozili branku, brankáři šance zlikvidovali.

Po změně stran byli zpočátku domácí aktivnější. Už ve 46. minutě se dostali k zakončení, ale kadaňský gólman Petr Králík byl připraven. V 53. minutě zahrozili hosté a míč dostali až do sítě, ale pro postavení mimo hru ho rozhodčí neuznal. Postupem času měli další šance, jenže i jim chyběl větší klid při zakončení. Obrovskou šanci pak měl Lukáš Krok, ale z malého vápna přestřelil. Nakonec se však domácí gólu dočkali. V 69. minutě unikl po pravé straně Jakub Došek, jeho střelu stačil ještě kadaňský gólman vyrazit. Míč se poté dostal na druhou stranu velkého vápna a tam byl připravený do hry nově nasazený Lukáš Plos a poslal domácí do vedení.

Hostům nezbylo než otevřít hru a snažit se o vyrovnání. To byla voda na mlýn domácích, kteří se s přibývajícím časem stále častěji dostávali do šancí. Hosté ale bojovali a měli několik dobrých šancí. Vyrovnat se jim však stále nedařilo, naopak, několikrát se štěstím odvrátili hrozbu v podobě druhého gólu. Útočníci Perštejna neuspěli, ani když šli sami na brankáře, nebo jejich střelu zastavilo břevno a míč se odrazil dolů těsně před brankovou čáru. O definitivním vítězství domácích rozhodl až druhý gól, který vstřelil v 90. minutě Jakub Dobiáš.

TJ Spartak Perštejn – FK Tatran Kadaň 2:0 (0:0)

Branky: 69. Plos Lukáš, 90. Dobiáš Jakub. Rozhodčí: Kuriljak, Rouček, Davignon. ŽK: 1/2. Diváci: 180.

TJ Spartak Perštejn: Vavrek Johan – Došek Jakub (82. Novák Patrik), Dolejška Matěj, Krok Lukáš (67. Plos Lukáš), Boruta Adam, Bachor Filip, Salák Michal (90. Kobera Daniel), Klauz Václav, Filinger David (77. Dobiáš Jakub), Žák John, Míča Ondřej.

FK Tatran Kadaň: Králík Petr – Kocík Martin, Pavlica Jan, Zralík Jakub, Kiliján Jakub, Karban Vít (82. Čibenka Richard), Hořínek Jiří, Zaržický Miroslav (85. Schreiner Filip), Sanko Petr, Havliš Daniel, Belej Michal.

"Zápas měl klasické znaky derby a bylo to vyrovnané utkání. Na obou stranách bylo několik šancí, ale my jsme dnes byli šťastnější. Dařilo se nám víc v koncovce a byli jsme důraznější," ohodnotil utkání trenér Spartaku Perštejn Lukáš Kislinger.

Jeho kolega na trenérské lavičce viděl jako hlavní důvod prohry neproměňování šancí. "To už je náš takový kolorit. Chybí nám důrazný koncový útočník, který by dokázal proměňovat naše šance," posteskl si Jindřich Hefner. Jinak ale hru svého týmu chválil. "My si dokážeme šance vytvořit, ale v té koncovce je to slabé. S tím se teď pereme. Naše hra nevypadá vůbec špatně, dokonce si myslím, že jsme dnes byli fotbalovější. Bohužel jsme doplatili na produktivitu a soupeř byl dnes v koncovce úspěšnější," dodal trenér a pokračoval. "Udržet bezbrankový stav, to dost dobře nejde. Na to se hraje dost těžko. Někdy se to tak vyvine. Dostali jsme hloupý gól a pak už se hrálo vabank nahoru – dolů," uzavřel Hefner.