„Vstup do sezony se nám povedl nad očekávání. Máme plný počet bodů. Tuhle sezonu vznikla oficiálně spolupráce mezi futsalovým Baníkem Chomutov a Černovicemi, ze které těží oba týmy. Kluby jsme zároveň propojili i mezi mládeží,“ řekl Deníku Jan Nejedlý, kterého si fanoušci pamatují i z nedávné minulosti, kdy pomáhal úspěšně dostat mostecký Baník do třetí ligy.

Vítejte v první lize, řekla Plzeň Chomutovu a nasypala mu osmnáct branek

„V Černovicích si to sedlo, atmosféra v kabině je fantastická. Držíme za jeden provaz a na hřišti to jde znát. Všichni makáme jeden za druhého a pokud to takhle bude pokračovat, takže věřím, že můžeme myslet na medailové umístění,“ dodal šikovný brankář.

Futsalovou lekci od mistra z Plzně Nejedlý bere

Úspěchu s Černovicemi ovšem ještě předcházel páteční krach v elitní futsalové lize u mistra z Plzně, kam Baník Chomutov a Nejedlý jako brankář cestovali v nováčkovské roli. Dostali výprask 18:0. Drsné přivítání v nejvyšší soutěži…

„Los k nám byl nemilosrdný a na úvod jsme vyfasovali nejlepší tým v republice. Do Plzně jsme bohužel odjeli bez pěti šesti hráčů základní sestavy,“ doplnil k futsalovému debutu v nejvyšší lize gólman Nejedlý.

„Drželi jsme s Plzní krok sedm minut a pak si s námi dělali, co chtěli. Výsledek bohužel mluví za vše. Rozdíl mezi druhou futsalovou ligou a první je bohužel u nás s takovými soupeři velký. Ale tyto zápasy nás mohou jen posouvat kupředu. Máme v týmu obrovský potenciál. Máme nejmladší tým v lize, v týmu jsou ze 70 procent odchovanci a dám klidně ruku do ohně za to, že příští víkend v zápase s Libercem tenhle výsledek odčiníme. Máme sílu, ať už na fotbale v Černovicích, tak na futsale v Baníku Chomutov,“ uzavřel bojovně Nejedlý.