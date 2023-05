Na podzim patřil k obávaným kanonýrům v krajské I. B třídě v dresu Strupčic. V zimě ale vyslyšel vábení ze Spořic, které hrají o soutěž výš, a i tam devatenáctiletý fotbalista Stanislav Uhlíř patří ke střelcům. Své o tom po posledním víkendu ví ve Šluknově, který Uhlíř pomohl rozmetat čtyřmi góly a přispěl k výhře 5:1.

1. FC Spořice - SK Šluknov 5:1, domácí hráči jsou v zeleném. | Foto: Ladislav Chlíbek

„Byl to pro mě skvělý zápas, ale ne jen pro mě, ale pro celý tým. Bojovali jsme až do konce a podařilo se nám zvítězit za tři body. Hlavní zásluhu na mých čtyřech gólech má celý tým. Díky klukům jsem je dal,“ usmívá se Stanislav Uhlíř.

Spořice na jaře vylepšují pozice v tabulce, která je hodně vyrovnaná. V současné době jsou osmé, ale mají dva zápasy k dobru. Na jaře vybojovaly čtyři výhry a jednu porážku. Pokud uspějí za plný počet bodů i ve dvou dohrávkách s Pokraticemi a Ledvicemi, tak rázem mohou být v tabulce mezi pěti nejlepšími týmy.

„Určitě bychom to v sezoně chtěli dotáhnout co nejvýš a třeba až do postupu do krajského přeboru, ale jdeme zápas od zápasu a každý chceme vyhrát a uvidíme na co to bude stačit. Máme na to skvělý tým, skvělého trenéra a výborné podmínky na domácím stadionu ve Spořicích,“ poukazuje Uhlíř a nelituje, že v zimě opustil rozjeté Strupčice, které v současnosti bojují právě o postup do I. A třídy a vedou tabulku své soutěže.

„Určitě to škoda nebyla a nelituji, že jsem přestoupil tam, kde jsem teď. U mě to je samozřejmě i kariérní posun. Ve Spořicích se hraje lepší a úplně jiný fotbal, což mě neskutečně baví a hlavně je to soutěž, ve které jsem nikdy nebyl, ani nehrál,“ vysvětluje Uhlíř, kterého o víkendu se spořickým celkem čeká těžké utkání v Dobroměřicích.