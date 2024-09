Údlice vtrhly do nové sezony jako velká voda a hned na startu nadělily bůra nováčkovi z Dubí na jeho hřišti. Ve druhém kole si pak podaly doma nováčka z SKP Kadaň, ve třetím slavily v Chlumčanech. Pak přišel prubířský kámen v podobě silných Loun, se kterými šly Údlice až do penaltového rozstřelu a nakonec padly 1:2, aby se v dalším víkendu vrátily na vítěznou vlnu výhrou 1:0 v Kryrech, o kterou se postaral vychytanou nulou brankář Martin Lux.

„Já jsem se startem sezony hodně spokojený. Máme za sebou vlastně třetinu podzimu, pět odehraných kol a takový začátek z nás nikdo nečekal,“ usmívá se vytáhlý gólman Údlic Martin Lux. Ano, po pěti kolech už není náhoda, že soubor kolem Luxe šlape. Nepřišlo mu líto, že se poslední víkend musel odložit pro nepříznivé počasí a vydatné deště? „Ani ne, rekonstruujeme totiž hrací plochu a tak se nám volno i hodilo. Nebrali jsme to tak, že bychom z toho mohli vypadnout, to si myslím, že se nestane. A velké deště? U nás nic nenapáchaly, tady je to v pohodě,“ poukázal Lux na skutečnost, kterou by mohli Údlicím jinde závidět, když republikou letí snímky zatopených fotbalových hřišť nebo krásného stadionu v Opavě, kde vodní živel neúprosně řádil a ničil.

Jak vysoko fotbalisté Údlic po skvělém startu pomýšlí? Nečekejte od nich velkohubá prohlášení, že letí za postupem nebo chtějí prohánět TOP kluby. Na soupisce mají už spíše hráče v letech, ví, že do budoucna to bude chtít omladit.

„A my se chceme fotbalem hlavně bavit, mít z něj radost a že se přidaly i výsledky je fajn a všechny to baví. Nicméně naším cílem zůstává klidný střed tabulky, abychom se vyhnuli záchranářským starostem. Použiji to klišé, ale jdeme zkrátka zápas od zápasu,“ usmívá se Martin Lux, kterého se spoluhráči cepuje jako trenér bývalý slávista Josef Jebavý. Ten v nedávné minulosti dokázal postoupit do krajského přeboru s Černovicemi.