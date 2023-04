Klášterec vstupoval do jara jako poslední tým tabulky s nulou bodů na kontě. Po třech jarních kolech má bodů šest za dvě výhry a jednu porážku. Zimní posílení se povedlo. Skvěle se ukazuje právě útočník Milan Faltus. Vůbec nebral jako degradaci, že šel z Černovic, tedy krajského přeboru, do posledního celku I. A třídy.

„Dávalo mi to smysl, věděl jsem, kdo do Klášterce přestupuje. Šel jsem za kamarády,“ usmívá se Faltus, který první hattrick dal Rumburku a v posledním víkendu i lídrovi z Proboštova, proti kterému Klášterec více jak hodinu hrál bez vyloučeného Chvojky, ale stejně mu stihl ještě dva góly prásknout.

Kadaň si dva body zasloužila, mrzelo po penaltách trenéra Žatce

„Není to moje takové první představení. Když jsem hrál před lety ve Spořicích a hráli jsme o postup, tak jsme soupeřům dávali třeba deset nebo šestnáct branek. Tehdy se mi taky hodně dařilo,“ vzpomíná o pár let zpět gólový útočník, který rád pomáhá týmům v nesnázích. Tahat horké kaštany z ohně je pro něj výzva a motivace.

„Proto jsem do Klášterce šel. Vůbec jsem nehleděl na to, že má na kontě nula bodů, ta moje motivace je právě mu pomoci, ukázat se a dávat góly. Vím, co ode mne trenér chce,“ doplňuje Faltus a věří, že se povede Klášterec zachránit. „Já byl na jaro natěšený a jsem rád, že jsme ukázali, že body sbírat umíme. Snad nám to vydrží a bodovat budeme i nadále.“