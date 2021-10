Šlágr 12. kola fotbalové I. A třídy ústeckého kraje vyhrál v Liběšicích tým Proboštova 2:1 a drží se v čele extrémně vyrovnané tabulky. Ani další dva kluby z popředí totiž nezaváhaly, a tak jsou Černovice jen o horší skóre druhé a po tříbrankové výhře s bodovou ztrátou třetí Český Lev Neštěmice.

Proboštov těžkou prověrku na hřišti čtvrtých Liběšic zvládl, domácím nepomohlo ani 126 diváků.

„Jeli jsme ven, máme nějaké zraněné hráče, ale dali jsme to do kupy a hrají kluci, kteří chodí trénovat. První poločas byl dost vyrovnaný, ale podařilo se nám dát krásný gól z brejku, pak jsme dostali po půlhodině hry po naší chybičce branku z penalty. Je fakt, že asi byla. Ve druhém poločase jsme ale byli lepší a zaslouženě jsme strhli vítězství na naši stranu,“ řekl předseda a brankář proboštovského lídra tabulky Michal Račuk.

První místo si prý v klubu užívají. „Neděláme z toho žádnou vědu, víme, že nás čeká ještě daleká cesta i to, že nejsme žádný favorit. Možná černý kůň. Vedeme tabulku a to je perfektní, jsme hrozně spokojení. Je znát kvalitní práce trenéra, který tým stmelil, chodíme trénovat ve velkém počtu a jsme rádi, že se nám daří,“ dodal kapitán Račuk.

Dobroměřice, jako pátý celek tabulky, hostily předposlední společný tým Ervěnic a Jirkova. Potvrdily roli favorita a soupeře přes svými diváky složily 4:1.

„Dneska to bylo jen třicet minut fotbalu. Drželi jsme balón, bylo to rychlý, ale v závěru poločasu zbytečný vymýšlení, ztráta a zbytečná branka. Ve druhým poločase jsme se úplně přizpůsobili soupeři, neproměňovali stoprocentní šance. Musím vyzdvihnout starý frajery. Maliňák, Mistoler, Hanzlíček. Mladí zaostávají,“ řekl dobroměřický kouč David Holeček.

Ještě jednoznačněji porazily Spořice celek Šluknova a to 5:1. „Do utkání jsme vstoupili smolně, když hned ve 3.minutě nešťastně zranil náš brankář Tondu Holešovského. Kotník sice není zlomený, ale vypadá to na delší léčení. Domácí hrozili nejvíce při rohových kopech, kdy každý smrděl brankou. Přesto jsme měli nejprve mi největší šanci, ale po chybě soupeře střela Didiho přes brankáře skončila na břevně a těsně před čáru. Nestačili nám ani dvě varování z rohu a do třetice jsme obdrželi branku. Slabou dvacetiminutovkou jsme si zápas prohráli, když jsme dostali tři branky. Druhý poločas jsme začali velmi dobře. Vypracovali jsme si několik příležitostí a tu třetí jsme proměnili ve snížení 3-1. V té době to vypadalo, že pokud dáme kontaktní gól, tak ještě bude utkání dramatické. Ovšem opět po rohu jsme obdrželi čtvrtou branku a bylo hotovo. Z venku se nám nyní body vozit nedaří, tak doufejme, že doma před našimi diváky zvítězíme v dalším utkání,“ uvedl Ladislav Čurgali, trenér SK Šluknov.

Zbytečnou ztrátu zaznamenal Mojžíř, který prohrál doma s Roudnicí 1:2. Za tu si tak vítěznou premiéru připsal nový kouč Ondřej Rohlíček, který nahradil Jakuba Pekaře.

„Není moc co hodnotit. Hráli jsme dobře, ale naším problémem v posledních zápasech je koncovka. Nedáváme góly, sami jsme si naopak dali dvě hloupé branky. Z mého pohledu to byl herně vyhraný zápas, ale bohužel, hraje se na góly,“ krčil rameny zklamaný trenér Mojžíře Michal Kubec.